Există mai multe aspecte de luat în considerare

Dulas recomandă părinților să fie deschiși la ideea unei astfel de călătorii, dacă se simt confortabil emoțional.

„Dacă acest lucru se încadrează în posibilitățile emoționale ale mamei, aș încuraja-o să fie de acord”, spune psihologul.

Totuși, este important să se poarte o discuție deschisă despre potențialele riscuri și măsuri de siguranță.

Comunicarea este esențială

Dulas subliniază importanța unei conversații sincere între părinte și copil. Chiar dacă adolescenta ar putea reacționa cu exasperare, este crucial să se discute despre posibilele pericole.

„Chiar dacă jumătate din aceste lucruri nu se vor întâmpla, eu, ca părinte și tutore, trebuie să am grijă de tine”, sugerează psihologul ca răspuns potențial al părintelui.

Încrederea și responsabilitatea

Dacă relația dintre părinte și copil este în general bună, acest lucru poate influența decizia. Totuși, Dulas avertizează că adolescenții pot uneori să «ascundă adevărul» părinților lor.

„Adolescenții simt nevoia să ascundă adevărul părinților lor pentru că își afirmă independența și nu vor să le spună tutorilor lor tot ce fac”, explică ea.

Este important să se facă distincția între situațiile care nu pun în pericol adolescentul și cele care ar putea fi riscante.

Pregătirea pentru călătorie

Dacă părintele decide să permită călătoria, Dulas sugerează câteva măsuri de precauție:

1. Discutați despre potențialele pericole

2. Stabiliți reguli clare de comunicare

3. Asigurați-vă că adolescentul știe că poate apela la părinte în orice situație

„Este important pentru mine să te distrezi, să dobândești experiențe noi, să te întorci cu amintiri plăcute, dar protejarea ta este la fel de importantă – pentru tine și pentru mine”, ar putea spune un părinte, conform psihologului.

Când să spui „nu”

Dacă părintele decide să nu permită călătoria, Dulas recomandă o abordare bazată pe grijă și preocupare, nu pe frică. Este important să se explice motivele refuzului și să se propună alternative.

„La acest moment, nu sunt de acord cu această călătorie pentru că cred că este prea devreme. Cred că ne putem pregăti pentru asta în liniște, poate peste șase luni sau un an”, sugerează psihologul ca posibil răspuns.

Gestionarea dezamăgirii

În cazul unui refuz, este important să se recunoască dezamăgirea adolescentului și să se caute modalități de a o compensa.

„Hai să ne gândim împreună cum putem compensa asta”, sugerează Dulas.

Aceasta ar putea include activități alternative sau compromisuri.

Decizia de a permite unei adolescente de 16 ani să meargă în vacanță cu iubitul ei este complexă și depinde de mulți factori. Comunicarea deschisă, încrederea și stabilirea unor limite clare sunt esențiale.

Indiferent de decizie, este important ca părinții să-și susțină copiii și să mențină o relație bazată pe încredere și înțelegere. Fiecare situație este unică și necesită o abordare personalizată.

