Ce se înțelege prin bagaj pierdut

Este considerat pierdut orice bagaj înregistrat care nu ajunge la destinația finală împreună cu pasagerul unui zbor cu avionul, în intervalul normal de livrare, și, totodată, dacă acesta nu poate fi localizat într-un termen rezonabil. Acesta poate fi întârziat, aflat încă pe un alt zbor sau, în cazuri rare, se precizează pe Alternative Airlines.

De regulă, companiile aeriene consideră că un bagaj este întârziat dacă lipsește temporar, dar este găsit în mai puțin de 21 de zile. Dacă după acest termen nu este recuperat, este declarat pierdut definitiv. Astfel de situații neplăcute apar din cauza escalelor prea scurte, a unor etichete greșite, deteriorate sau amestecate ori a erorilor de manipulare de către personalul auxiliar din aeroporturi, care fac ca bagajele să fie trimise către alte destinații decât proprietarii lor.

Uneori, bagajele sunt reținute pentru controale de securitate și nu mai ajung la timp în avion, iar în alte cazuri, acestea sunt furate în zonele de manipulare. Zborurile supraaglomerate sau condițiile meteo nefavorabile pot, de asemenea, întârzia manipularea bagajelor. Chiar dacă este o experiență frustrantă, majoritatea bagajelor pierdute sunt găsite în câteva zile și returnate călătorului.

Totuși, acest lucru nu ajută prea mult atunci când tocmai ai aterizat și îți lipsesc lucrurile esențiale. Vestea bună este că nu ești lipsit de opțiuni. Asta pentru că există pași clari pe care îi poți urma pentru a raporta problema, pentru a urmări bagajul și, dacă este cazul, pentru a solicita despăgubiri.

Cum știi dacă ți-au dispărut bagajele

Înainte să intri în panică este important să afli dacă bagajul tău este cu adevărat pierdut sau doar întârziat. În astfel de situații este important să ții cont de câteva aspecte. În primul rând, așteaptă descărcarea completă a bagajelor pentru că, uneori, trolerul tău poate fi printre ultimele scoase din avion. Ai răbdare și așteaptă liniștit până când banda transportoare se oprește complet.

Dacă bagajul tău nu a ajuns, verifică și alte benzi, deoarece se întâmplă ca unele geamantane să ajungă din greșeală pe o altă bandă. De asemenea, aruncă o privire și în zonele de ridicare a bagajelor din apropiere. Apoi, caută în zona destinată bagajelor supradimensionate sau speciale. Dacă bagajul tău este mai mare decât dimensiunile standard sau dacă are o formă neobișnuită este posibil ca acesta să fi fost dus într-o zonă separată destinată unor astfel de bagaje.

Nu în ultimul rând, verifică ecranele de sosiri și asigură-te că bagajele de la zborul tău sunt descărcate la banda la care aștepți. Dacă ai făcut toate aceste verificări și tot nu ți-ai găsit bagajul este momentul să treci la acțiune, recomandă Booking.com.

Declararea bagajului pierdut

Toate bagajele sunt gestionate de companiile aeriene din momentul predării lor la check-in și până la sosirea la destinația finală. De îndată ce ai realizat că ți-a dispărut bagajul, nu părăsi zona de sosiri și mergi la biroul de obiecte pierdute sau contactează serviciul „Lost & Found” al companiei aeriene cu care ai călătorit pentru a raporta incidentul.

În majoritatea aeroporturilor, aceste birouri sunt situate în apropierea benzilor de bagaje și afișează siglele companiilor partenere. Aici va trebui să soliciți și să completezi formularul PIR (Property Irregularity Report – Raportul de Neregularitate a Proprietății). Acesta este documentul oficial folosit pentru raportarea bagajelor pierdute, întârziate sau deteriorate și este esențial pentru urmărirea situației și eventualele despăgubiri.

Un bagaj este întârziat dacă lipsește temporar, dar este găsit în mai puțin de 21 de zile

Pentru completarea PIR-ului vei avea nevoie de datele de pe eticheta de bagaj, numărul zborului și itinerariul, o descriere detaliată a bagajului (culoare, dimensiune, marcă, eventuale semne distinctive), conținutul acestuia, datele tale de contact și adresa unde dorești să ți se livreze bagajul, dacă va fi găsit.

Reprezentanții companiei aeriene îți vor oferi un număr de referință (de exemplu BUHAF12345) pe care trebuie să îl păstrezi. Acesta îți permite să urmărești online stadiul căutărilor. Acest cod este vital, deci păstrează-l cu grijă. Dacă nu este nimeni la biroul pentru bagaje pierdute va trebui să suni direct la companie. Sub nici o formă nu părăsi aeroportul înainte de a te adresa autorităților.

Ai dreptul la despăgubiri

Conform statisticilor Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), 85-90% dintre bagajele întârziate sunt recuperate în primele 48 de ore, iar majoritatea celor pierdute în decurs de 5 zile. Astfel, șansele ca bagajul să fie pierdut definitiv sunt relativ mici. Totuși, dacă bagajul tău nu este găsit imediat, este important să știi că ai dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile de urgență.

Până când bagajul îți este returnat acești bani acoperă costurile pentru articolele strict necesare, și anume haine, produse de igienă, medicamente, încălțăminte, etc.. Dreptul la despăgubire depinde de momentul în care s-a pierdut bagajul, la destinație sau la întoarcerea acasă, notează The Guardian.

În cazul în care bagajul a fost pierdut la destinația de vacanță, ai dreptul la rambursarea cheltuielilor pentru articole esențiale. Unele companii aeriene oferă o indemnizație zilnică, altele cer prezentarea bonurilor. Dacă pierderea s-a produs la întoarcerea acasă, despăgubirea este mai mică, întrucât se presupune că ai acces la bunurile personale.

Dacă bagajul tău este găsit, vei fi anunțat prin telefon sau prin e-mail. Compania aeriană are obligația să-ți returneze bagajul la adresa indicată fără ca tu să fii nevoit să te deplasezi la aeroport.

Care este cuantumul despăgubirilor

Dacă bagajul nu este găsit în 21 de zile de la data la care trebuie să ajungă, acesta este declarat oficial pierdut. Poți depune o cerere de despăgubire, anexând lista obiectelor, valorile estimate ale acestora, dovezile de achiziție, chitanțe pentru cheltuieli intermediare și copia după formularul PIR.

Conform Convenției de la Montreal (1999), limita maximă de compensare pentru bagaje pierdute, deteriorate sau întârziate este de 1.288 DST (Drepturi Speciale de Tragere) per pasager, ceea ce corespunde aproximativ cu 1.580 de euro, conform informațiilor de pe ReFly.

Convenția de la Montreal este un tratat internațional care stabilește norme juridice uniforme privind răspunderea operatorilor aerieni pentru daune aduse pasagerilor, bagajelor sau mărfurilor în transportul aerian internațional.

Polița ta de asigurare poate acoperi diferența dacă pierderea nu este integral compensată de compania aeriană. Regulile se aplică atât bagajelor înregistrate în cală, cât și bagajelor de mână, cu anumite diferențe.

Ce să faci pentru a evita pierderea bagajelor

Cei care se tem deja de întârzieri și anulări de zboruri au acum un nou motiv de neliniște, și anume posibilitatea ca bagajul lor să fie pierdut, furat sau deteriorat. Iar îngrijorarea lor este justificată, mai ales în perioadele aglomerate din an, precum cea a Sărbătorilor de iarnă, sau situații excepționale așa cum a fost întreruperea globală a sistemelor IT din vara anului 2024.

Există câteva măsuri pe care le poți lua pentru a reduce riscul de a-ți pierde bagajul sau, cel puțin, pentru a minimiza neplăcerile cauzate de întârzierea, dispariția ori deteriorarea acestuia.

Ce să faci înainte să ajungi la aeroport

Alege zboruri directe. Dacă ești preocupat de siguranța bagajelor tale, rezervă zboruri directe sau, cel puțin, escale care oferă suficient timp între conexiuni, recomandă specialiștii de la site-ul de sfaturi de călătorie Going.com, citați de CNN. Potrivit acestora, cele mai multe bagaje se pierd în timpul transferului dintre avioane, mai ales când conexiunea este de foarte scurtă durată, în special în cazul unor zboruri așa cum sunt cele transatlantice.

Fotografiază bagajul și conținutul acestuia. Este recomandat ca, înainte de plecarea spre aeroport, să fotografiezi bagajul, deoartce primele întrebări pe care ți le vor adresa reprezentanții companiei aeriene vor fi legate de culoarea, dimensiunile și conținutul acestuia. De asemenea, este util să fotografiezi toate lucrurile pe care intenționezi să le pui în valiză pentru că, în cazul în care bagajul este pierdut, imaginile pot servi drept dovadă.

Folosește aplicații de urmărire a bagajului. Multe companii aeriene oferă în aplicațiile proprii o funcție de urmărire în timp real a bagajelor, de la momentul predării la check-in, până la încărcarea și descărcarea lor în și din avion. Pentru un plus de siguranță poți folosi dispozitive proprii de localizare, cum ar fi Apple AirTag sau alte trackere Bluetooth, care pot oferi informații de localizare și operatorilor aeroportuari, astfel încât bagajul să poată fi găsit mai ușor.

Pune etichete și în interiorul bagajului. Organizația Travelers United recomandă să plasezi datele tale de contact și în interiorul bagajului, în cazul în care eticheta exterioară se rupe sau se pierde.

Călătorește doar cu bagaj de mână. Companiile aeriene nu pot pierde bagajele pe care nu le predai. De aceea, în general, este recomandat ca pasagerii să-și pună toate obiectele vestimentare, cele de îngrijire personală și celelalte lucruri într-un bagaj de mână. Astfel, câștigi timp la sosire și vei fi mult mai liniștit.

Trimite bagajul separat, prin curier. Expedierea bagajelor printr-o firmă de curierat poate fi o idee bună în două situații. Când vei locui o perioadă mai lungă într-o destinație și plănuiești să aduci o mulțime de lucruri poți trimite mai multe bagaje, la un cost adesea mai mic, prin curier, beneficiind și de transport „din ușă în ușă”. De asemenea, când călătorești într-o destinație unde intenționezi să stai mai mult, iar zborul are mai multe escale scurte, este recomandat să folosești un bagaj de mână, iar pe cele mari să le trimiți direct la destinație. Dacă trimiți bagajele către un hotel sau către un Airbnb, asigură-te că acestea pot primi și păstra bagajele până la sosirea ta.

Ia în considerare companiile low-cost. Companiile aeriene tradiționale pierd mai des bagaje decât cele low-cost, deoarece acestea din urmă operează, de regulă, mai multe zboruri directe.

Ce să faci la aeroport

Predă bagajele din timp. Predarea bagajului în ultimul moment crește riscul ca acesta să nu ajungă la timp la avion. O întârziere și de câteva minute poate duce la probleme serioase, mai ales dacă bagajul este selectat pentru un control suplimentar”, avertizează Travelers United, o organizație non-profit de susținere a călătorilor.

Ține obiectele de valoare în bagajul de mână. Autoritățile aeroportuare recomandă ca toate obiectele de valoare (bijuterii, bani, electronice, etc.) să fie păstrate în bagajul pe care îl iei cu tine în cabină, nicidecum în cel de cală.

Verifică etichetele de destinație. Asigură-te că eticheta de pe bagaj indică destinația corectă, mai ales dacă faci „self check-in”. Nu uita să păstrezi și tichetul de revendicare a bagajului.

Vezi şi ce nu ai voie să iei cu tine în avion – obiecte interzise în bagajul de mână și de cală!

