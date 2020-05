De Ionuț Iordache,

Cu câteva zile înainte ca Italia să ridice restricțiile în mare parte a țării, străzile din Veneţia încep să revină la viață.

Încă nu există turiști. În schimb, zgomotul provine de la aspiratoare și echipaje de salubritate din magazinele care se pregătesc pentru marea redeschidere pe mâine.

Dar toţi oamenii se întreabă pentru cine se redeschide Veneţia, având în vedere că graniţele sunt închise, iar turiştii străini nu pot ajunge aici.

În fiecare an, aproximativ 30 de milioane de turiști din întreaga lume sosesc în Veneția, pompând până la 2,5 miliarde de dolari în economia locală, potrivit ministerului turismului din Italia.

Însă puțini sunt italienii, care nu au fost niciodată atraşi de oraş ca restul lumii, potrivit lui Matteo Secchi, șeful grupului turistic Venessia. Acesta spune că Veneția a atras întotdeauna mult mai mulți turiști internaționali decât cei naționali.

Când orașul se va redeschide, va fi în continuare la fel ca în ziua de azi. Turiştii nu vor reveni până când nu vor fi redeschise frontierele și vor fi permise călătoriile internaționale Matteo Secchi, director Venessia

Nu toată lumea vrea întoarcerea turiştilor

Jane da Mosto, care conduce grupul non-profit We Are Here Venice, s-a luptat în ultimii ani să convingă autorităţile din Veneţia că turismul responsabil ar putea salva oraşul.

Ea vede pandemia ca un punct de cotitură în istoria orașului și prevede o nouă Veneție în viitor.

Un cuplu se plimbă pe străzile goale din Veneţia Foto: Hepta

Noua Veneție la care visez este ce vedem acum, doar cu mai mulți rezidenți. Problema Veneției nu este lipsa turiștilor, este lipsa rezidenților permanenți. Cu mai mulți rezidenți, orașul va reflecta mai mult cultura venețiană și stilul de viață minunat pe care acest oraș extraordinar îl oferă Jane da Mosto, directoarea grupului We Are Here Venice

În multe privințe, Veneția a devenit în ultima vreme o victimă a propriei sale popularități. Iar această situaţie se înrăutățește de la an la an, alimentată de accesibilitatea navelor de croazieră și de călătoriile aeriene low cost.

Ceea ce duce la declinul constant al rezidenților locali, care au plecat din oraş din cauza turiştilor.

Populația din Veneția a scăzut de la 175.000 după cel de-al Doilea Război Mondial la puțin peste 52.000 astăzi.

Acest virus ne-a arătat cum turismul a masacrat populația. Când orașul a fost închis și erau doar venețieni aici, am putut vedea cât de puțini suntem cu adevărat Matteo Secchi, director Venessia

Ce nu au putut face veneţienii a făcut COVID

Vara trecută, guvernul italian a fost aproape să interzică intrarea vaselor de croazieră în portul istoric prin Piața San Marco, la solicitarea organizaţiilor care luptă pentru salvarea Veneţiei.

În cele din urmă, planul a fost anulat când guvernul a căzut în august.

Apoi, pe 25 februarie, Covid-19 a făcut ceea ce veneţienii nu au fost în stare să facă: să oprească totul.

Mulți locuitori din Veneția văd acum pandemia ca o șansă de a face ceea ce autorităţile locale nu au reușit să efectueze în trecut: regândirea turismului de masă și dezvoltarea unui turism responsabil.

Melissa Conn, directorul grupului Salvează Veneția, un grup de patrimoniu cultural american care lucrează pentru păstrarea vastei moșteniri culturale a orașului prin subvenții de conservare, vede pandemia ca un moment de cotitură.

A venit timpul turismului responsabil. Suntem încrezători că putem reconstrui, restabili și regândi Veneția, concentrându-ne în a ajuta orașul să reziste turismului de masă Melissa Conn, directorul grupului Salvează Veneția

“Nu vrem să devenim un Monte Carlo”

Conn știe că eliminarea turismului de masă experimentat de Veneția în ultimii ani va duce la închiderea unor afaceri.

„Vom vedea magazine goale. Va trebui să ne regândim Veneția, să o aducem la un nivel superior”, spune ea.

Fără turişti, magazinele de lux s-ar putea închide Foto: Hepta

Nu vrem ca Veneţia să devină un Monte Carlo. Trebuie să ne concentrăm asupra mărcilor Made in Venice, pentru a promova artizanii locali și pentru a oferi o calitate mai bună a vieții oamenilor care locuiesc aici Melissa Conn, directorul biroului Salvează Veneția

De asemenea, ea crede că eliminarea turismului de masă ar putea atrage programele academice înapoi în oraș şi spune că apartamentele turistice vor putea caza studenți, aducând energie nouă în oraș.

Veneția a fost ca un amant perfect, care a oferit tuturor tot ceea ce au dorit, fără a cere nimic în schimb. Dar este timpul să regândim ce poate fi Veneția. Este timpul să rezolvăm în sfârșit acest conflict între cele două Veneţii, cea pentru turiști și cea pentru rezidenţi Mattia Berto, directorul unei companii de teatru din Veneția

