BT oferă 24 de luni gratuite pentru companiile care își fac cont online din BT Go

Toate companiile care nu au un cont de persoană juridică la Banca Transilvania și își deschid unul în perioada septembrie-decembrie 2026 pot beneficia de un pachet de cont curent, fără costuri timp de 24 de luni. Oferta se adresează tuturor companiilor, indiferent de anul în care au fost înființate.

Un avantaj important al campaniei este că oferta nu este destinată exclusiv firmelor nou-înființate. O companie poate beneficia de cele 24 de luni fără cost de pachet indiferent de vechimea sa și fără condiții suplimentare de eligibilitate, recomandări sau volume minime de rulaj.

Pachetul acoperă principalele operațiuni bancare de care o companie are nevoie în activitatea de zi cu zi. Sunt incluse:

plăți nelimitate în lei și valută,

încasări nelimitate,

operațiuni nelimitate cu orice bancă și

administrarea conturilor în lei și valută.

Oferta include și carduri Visa Business Silver, cu emiterea și mentenanța anuală incluse, precum și retragerile de la ATM-urile BT.

În plus, companiile primesc 12 luni gratuite la FGO, platforma de facturare integrată în BT Go.

Ecosistemul BT include și soluții pentru acceptarea plăților cu cardul, prin POS și POS App, precum și soluții e-commerce pentru magazinele online. Pentru acceptarea plăților cu cardul sunt disponibile și costuri preferențiale.

Contul de firmă la BT poate fi deschis online sau într-o unitate fizică a băncii

Companiile care vor să profite de ofertă își pot deschide contul la BT fie online, prin aplicația BT Go, fie într-o unitate Banca Transilvania.

Onboardingul online este disponibil 24/7, indiferent de locul în care se află antreprenorul.

Procesul digital este conceput pentru a economisi timp. De la începerea onboardingului până la prima plată realizată din aplicație, întregul parcurs durează aproximativ 15 minute.

BT Go reunește într-un singur ecosistem servicii precum conturi, plăți, încasări, carduri, POS, e-commerce și facturare. Astfel, compania poate administra principalele operațiuni ale afacerii din același ecosistem.

Peste 600.000 de antreprenori și companii aleg deja BT pentru activitatea lor de zi cu zi. Prin oferta lansată în perioada septembrie-decembrie 2026, banca pune la dispoziția companiilor care își deschid relația cu BT acces gratuit, timp de doi ani, la pachetul său de business banking.