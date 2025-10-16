Importanța suplimentelor de vitamina D

Vitamina D este esențială pentru sănătate, existând două forme principale: D3 (colecalciferol) și D2 (ergocalciferol). D3 este produsă natural de organism la expunerea la soare și se găsește în produse animale, în timp ce D2 provine din surse vegetale și fungice.

Emily Brown, cercetătoare principală, subliniază: „Suplimentele de vitamina D sunt importante, în special între octombrie și martie, când organismele noastre nu pot produce vitamina D din lumina soarelui în Regatul Unit”. Însă, ea adaugă: „Am descoperit că suplimentele de vitamina D2 pot de fapt să reducă nivelurile de vitamina D3 din organism, ceea ce reprezintă un efect necunoscut anterior al administrării acestor suplimente”.

Diferențe între D2 și D3

Cercetări anterioare au arătat că cele două forme de vitamina D nu sunt echivalente. Un studiu publicat în Frontiers in Immunology a constatat că D3 este mai eficientă în stimularea sistemului imunitar.

Profesorul Colin Smith explică: „Am demonstrat că vitamina D3, dar nu și vitamina D2, pare să stimuleze sistemul de semnalizare a interferonului de tip I din organism – o parte cheie a sistemului imunitar care oferă o primă linie de apărare împotriva bacteriilor și virusurilor”.

Profesorul Martin Warren de la Institutul Quadram consideră deficitul de vitamina D o „problemă semnificativă de sănătate publică”. El subliniază importanța alegerii celei mai eficiente forme de suplimentare.

Limitările studiului

Cercetătorii menționează câteva limitări ale analizei:

Număr mic de studii cu diferențe semnificative între ele

Posibile erori de interpretare din cauza raportării incomplete

Influența factorilor precum expunerea la soare și consumul de alimente îmbogățite

Vitamina D3 se găsește în:

Pește gras

Gălbenușuri de ou

Ulei de ficat de cod

Produse lactate fortificate

Vitamina D2 se găsește în:

Ciuperci

Alimente fortificate

Unele suplimente pe bază de plante

Consumul de vitamina D este esențial pentru funcționarea optimă a organismului. În caz contrar, lipsa vitaminei D poate provoca tulburări la nivelul oaselor, mușchilor, dar și asupra stării generale de sănătate. Vara, expunerea la soare ajută la a-i oferi organismului cantitatea de vitamina D corespunzătoare, însă în restul anului, este mai greu pentru organism să absoarbă vitamina, de aceea este recomandat să consumi cât mai multe alimente bogate în vitamina D.

