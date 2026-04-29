Wizz Air: Internet la bord, doar dacă rămâne low-cost

Reprezentanții companiei spun că tehnologia este încă în fază experimentală și este testată doar pe un număr redus de aeronave.

„În acest moment, testăm aceste soluții într-un mod limitat. Cred că sunt doar cinci aeronave care au conectivitate la bord. Explorăm opțiuni mai extinse de conectivitate”, a declarat Ian Malin, Chief Commercial Officer al Wizz Air, citat de Profit.

Compania poartă discuții cu mai mulți furnizori pentru a identifica soluții viabile din punct de vedere financiar.

„Căutăm soluții mai extinse de conectivitate, dar ne dorim ca partenerii cu care discutăm să fie competitivi în ofertele pe care le propun către Wizz”, a adăugat Malin.

Pentru Wizz Air, orice implementare trebuie să respecte modelul low-cost, fără a afecta prețul biletelor sau eficiența operațională.

„Trebuie să facem aceste lucruri într-un mod low-cost. Nu putem avea creșteri dramatice de preț, fie din cauza investițiilor tehnologice, fie din cauza creșterii consumului de combustibil sau a rezistenței aerodinamice”, a explicat Ian Malin.

Compania subliniază că va merge mai departe doar dacă proiectul poate fi integrat eficient în structura de costuri.

„Însă este ceva ce, în cele din urmă, vom implementa, dacă îl putem face într-un mod low-cost. Și acesta este obiectivul către care lucrăm în acest moment”, a precizat acesta.

Conectivitatea, utilă și pentru operațiuni

Pe lângă confortul pasagerilor, internetul la bord este văzut ca o potențială unealtă de eficiență operațională și siguranță.

„Există multe lucruri interesante care pot rezulta din existența internetului de mare viteză la bord, fie că vorbim despre divertismentul pentru pasageri, fie despre eficiență în consumul de combustibil, prin posibilitatea de a comunica cu centrul nostru operațional și ajustarea rutei în funcție de vreme sau vânt sau a altor condiții”, a explicat oficialul companiei.

Tehnologia ar putea fi folosită și în cazuri medicale la bord, prin conectarea rapidă cu specialiști de la sol.

„Chiar și în situații medicale, conectivitatea ar putea permite consultarea unui medic de la sol prin intermediul unei tablete sau transmiterea semnelor vitale către personal medical”, a spus el.

Deși beneficiile sunt evidente, compania recunoaște că investițiile sunt semnificative și necesită o abordare atentă.

„Acestea sunt lucruri pe care le analizăm, însă investițiile sunt mari. De aceea, trebuie să găsim modalități de a le minimiza. Suntem încrezători că suntem pe drumul cel bun în această direcție”, a concluzionat Ian Malin.

Grupul Lufthansa a anunțat la începutul anului că va dota întreaga sa flotă de aproximativ 850 de aeronave cu internet prin Starlink. Implementarea va începe în a doua jumătate a anului 2026.

Și Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a declarat că fiecare companie aeriană ar putea oferi WiFi gratuit în timpul zborurilor în următorii cinci ani, odată cu îmbunătățirea tehnologiei.

