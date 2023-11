Zile libere în decembrie 2023

Luna decembrie este luna sărbătorilor de iarnă și cei mai mulți dintre noi visăm la vacanțe, odihnă și relaxare. Mai ales că în această perioadă este Crăciunul și Anul Nou, e o perioadă numai bună pentru a ne retrage și pentru a ne încărca bateriile de energie pentru un an nou și noi proiecte.

Calendar ortodox decembrie 2023

Luna decembrie este ultima lună din an și are 31 de zile, ziua are 9 ore, iar noaptea 15 ore.

1 V Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Post)

2 S Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Dezlegare la peşte)

3 D †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte).Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanţilor); Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 1, voscr. 4

4 L † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)

5 M †) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte)

6 M †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)

7 J †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)

8 V Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Post)

9 S Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la peşte)

10 D Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la peşte) .Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 2, voscr. 5

11 L Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)

12 M †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

13 M †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la ulei şi vin)

14 J Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la ulei şi vin)

15 V † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Post)

16 S Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Dezlegare la peşte)

17 D Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte) .Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 3, voscr. 6

18 L †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

19 M Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Dezlegare la ulei şi vin)

20 M Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post)

21 J Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Dezlegare la ulei şi vin)

22 V †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota (Zi aliturgică) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)

23 S Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)

24 D Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Dezlegare la ulei şi vin) .Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 4, voscr. 7

25 L (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)

26 M A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei

27 M A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul (Har ţ i)

i) 28 J Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul

29 V Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu (Harţi)

30 S Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Sâmbăta după Naşterea Domnului)

31 D Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului) .Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 5, voscr. 8

Vezi și calendar orotodox 2024.

Zile libere în decembrie 2023

Zilele libere sunt un prilej de bucurie, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Nu doar pentru că și unii și ceilalți nu mai sunt nevoiți să meargă la școală sau la muncă, dar reprezintă și un prilej de a petrece timp cu cei dragi sau de a se odihni și relaxa împreună. În 2023 avem 15 zile libere oficial, iar numărul de zile libere în 2024 va fi de 17.

Minivacanța de 1 decembrie

1 decembrie – vineri, este Ziua Națională a României. Este prima dintre cele trei zile libere legale din luna decembrie 2023, dar ea este imediat după ziua de 30 de noiembrie, Sfântul Andrei, care pică joia. Astfel, românii vor avea parte de mai multe zile libere, chiar de o minivacanță la începutul lunii decembrie 2023.

Minivacanța de Crăciun

De asemenea, angajații vor avea parte de o a doua minivacanță în luna decembrie, chiar cu ocazia Crăciunului. Primele două zile de Crăciun – 25 și 26 decembrie 2023 sunt zile libere legale ce pică în zilele de luni și marți, astfel că ele vor legate de weekendul anterior.

25 decembrie- luni. Prima zi de Crăciun

26 decembrie – marți. A doua zi de Crăciun

Posibile minivacanțe în 2024

Prima minivacanță posibilă este în perioada 1-6 mai. Ziua de 1 mai pică într-o miercuri, ziua de vineri 3 mai este liberă pentru că este Vinerea Mare, iar 6 mai este a doua zi de Paști. Cea de-a doua minivacanță posibilă este în perioada 15 august – 18 august. Ziua de 15 august pică într-o zi de joi și, foarte probabil, se va face punte cu weekendul 17-18 august.

Ce angajați beneficiază de zile libere legale plătite

În funcție de domeniul de activitate, în anumite zile libere angajații pot fi chemați la serviciu. Potrivit Codului muncii, angajații care nu pot beneficia de zi liberă de sărbătorile legale trebuie să primească compensații în zile libere, acordate în următoarele 30 de zile de către angajator.

În cazul în care nu se acordă zile libere în 2022, angajații beneficiază de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Angajatorii care nu respectă prevederile legii privind zilele libere legale riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Concediul de odihnă este cel mai comun beneficiu al salariatului și pornește de la un minimum de 20 de zile. De regulă, majoritatea companiilor oferă 21 de zile de concediu, însă multe companii pot acorda zile de odihnă suplimentare. Salariații au și dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singură dată.

De exemplu, angajatul își poate lua concediu fără plată pentru pregătirea și susținerea lucrării de diplomă în învățământul superior. Totodată, pentru situații personale, angajații pot beneficia de concedii fără plată sau învoiri. În aceste cazuri este nevoie de aprobarea angajatorului.

Zile libere pentru situații speciale

Salariații pot primi zile libere plătite pentru evenimente speciale în familie sau pentru alte situații după cum urmează:

căsătoria salariatului – 5 zile (cinci zile lucrătoare)

nașterea unui copil – 5 zile (cinci zile lucrătoare). La acestea se pot adăuga alte 10 zile libere (zece zile lucrătoare) dacă angajatul a urmat un curs de puericultură (concediu paternal)

căsătoria unui copil – 3 zile

schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reședinței – 5 zile (lucrătoare)

la decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor – 3 zile

la decesul bunicilor, fratilor, surorilor – 1 zi

schimbarea domiciliului în aceeași localitate– 3 zile lucrătoare

îngrijirea sănătății copilului – 1 zi (pentru familiile cu 1 sau 2 copii) și 2 zile (pentru familiile cu cel puțin 3 copii) În situațiile în care evenimentele de mai sus apar în timpul efectuării concediului de odihnă acesta se suspendă și va continua după efectuarea zilelor libere plătite.

Câte zile libere au celelalte țări din Europa

Spre deosebire de alte state ale Uniunii Europene, România are mai puține zile libere legale. Belgia, Lituania sau Cipru au încă din anii trecuți 17 -18 zile libere pe an, iar Elveția chiar 28.

Potrivit reglementărilor UE, România va trebui, la rândul ei, să crească numărul sărbătorilor legale. Iată mai jos exemple de zile libere în țări din Europa.