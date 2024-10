Premierul a declarat că toate eforturile CNI sunt concentrate acum pe campusurile universitare din țară. Un prim proiect a fost deja aprobat pentru Constanța, în ședința de guvern de săptămâna trecută. Premierul a anunțat că lucrează împreună cu ministrul Educației în acest demers. La rectificarea bugetară, Ciolacu a acordat în plus 4,5 miliarde de lei învățământului.

Marcel Ciolacu a anunțat luni, la Iași, că orice proiect demarat prin Compania Națională de Investiții, în afară de campusurile studențești din țară, va avea de așteptat în următoarele luni, întrucât aceasta este acum prioritate zero a Guvernului pe care în conduce.

Premierul: “Anumite cămine culturale și săli de sport în zona rurală pot să aștepte câteva luni”

În fața jurnaliștilor, premierul a fost tranșant în privința investițiilor ce vor fi derulate prin CNI în următoarea perioadă.

„Prioritățile Companiei Naționale de Investiții în acest moment sunt campusurile universitare. Îmi cer scuze de la anumiți domni primari, părerea mea e că anumite cămine culturale pot să mai aștepte, și anumite săli de sport în zona rurală, pentru o perioadă de câteva luni de zile și tot ce avem campusuri universitare, cămine pentru studenți vor fi o prioritate pentru CNI”, a declarat Marcel Ciolacu.

Cererile depășesc capacitatea căminelor chiar și cu câteva sute de locuri

Marcel Ciolacu i-a dat ultimatum ministrei educației, după vizita în căminele din Regie, să facă o analiză urgentă a campusurilor studențești din România, iar investițiile încep deja să fie aprobate.

„Mă coordonez cu doamna ministru a educației, deja am aprobat la Constanța, în ședința trecută de Guvern. Am aflat că și domnul rector are depus un proiect, pentru că anul acesta au respins vreo 500 de studenți care doreau să stea la cămine. Eu cred că e o abordare corectă dacă vrem să avem viitor”, a mai declarat premierul.

4,5 miliarde de lei în plus la bugetul învățământului

La rectificarea bugetară din urmă cu câteva săptămâni, premierul Ciolacu a alocat 4,5 miliarde de lei în plus la bugetul învățământului, pentru creșterea accesului la educație. Astfel, bugetul educației din Guvernul Ciolacu ajunge la un total de 58,5 miliarde de lei, cu 61% mai mare decât anul trecut. Printre proiectele majore deja demarate în campusurile din țară sunt, în prezent, 175 de locuri noi în căminele din Regie și alte 700 în construcție.

