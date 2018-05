Acestea sunt zodiile predispuse la divorț! E și zodia ta în top

Daca unele combinatii zodiacale sunt predestinate unei relatii de cuplu ca-n povesti, altele par a fi sortite esecului. Acestea sunt zodiile cel mai predispuse la divort.

Te mai poate interesa si: 16 combinatii de zodii incompatibile care pot functiona. Iata cum!

Mariajul dintre Berbec si Scorpion nu are semne bune

Atat Berbecul, cat si Scorpionul sunt firi puternice care doresc sa detina controlul. Scorpionul este gelos, iar Berbecul nu vrea sa fie urmarit pas cu pas. Se vor infuria reciproc, iar sansele de supravietuire a cuplului sunt foarte mici.

Taurul si Varsatorul, foarte putin impreuna

Doua personalitati diferite, Taurul si Varsatorul nu vor face multa vreme casa impreuna. Taurul este traditionalist si conventional, in timp ce Varsatorul este creativ si inovator. Taurul vrea lucruri simple, in timp ce Varsatorul se va plictisi teribil. Cele doua zodii vor fi mai tot timpul in conflict, iar divortul nu va fi decat o simpla formalitate.

Gemeni si Fecioara, dorinte neindeplinite

Gemenii isi doresc tot timpul ceva nou, care sa le stimuleze pofta de viata. Dar Fecioara nu are atata timp incat sa-i faca pe plac nativului din Gemeni. De partea cealalta, Fecioara isi doreste siguranta si rutina, lucruri pe care partenerul din Gemeni nu pare dispus sa i le ofere. Cu timpul se vor acumula frustrari ce pot duce la ruptura cuplului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.