„Vreau să vă reamintesc declarația Ministerului Afacerilor Externe, în care se spune că răspunsurile noastre vor avea un caracter sistematic și, de fapt, ele au deja un caracter sistematic”, le-a spus el jurnaliștilor miercuri, comentând atacul cu drone ucrainene asupra orașului Sankt Petersburg.

Peskov a mai afirmat că Moscova continuă ceea ce autoritățile ruse numesc „operațiunea militară specială” pentru ca atacuri precum cel cu drone asupra Sankt Petersburgului să nu se repete.

„În general, pot spune că tocmai pentru ca astfel de lovituri să nu mai aibă loc continuă operațiunea militară specială”, a declarat el.

În rest, Peskov a redirecționat întrebările referitoare la acest atac către autoritățile regionale și către Ministerul Apărării.

Miercuri, guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a anunțat că orașul a fost ținta unui atac masiv cu drone.

„În această dimineață (miercuri – n.r.), obiective de infrastructură din Kronstadt și din raioanele Kirovski și Krasnoselski au fost atacate de drone ucrainene”, a precizat Beglov. Acesta a adăugat că mai multe obiective au fost avariate și că mai multe persoane au fost rănite.

Incidentul a avut loc în aceeași zi în care a început Forumul Economic Internațional de la Petersburg, programat între 3 și 6 iunie, eveniment la care urmează să participe Vladimir Putin.

Atacul Ucrainei are loc la scurt timp după ce Rusia a schimbat tactica bombardamentelor asupra țării vecine. Astfel, Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna din cele opt rachete 3M22 Zirkon lansate de Rusia în cursul atacului masiv din noaptea de luni spre marți.

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