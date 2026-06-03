„În baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deţinut în Penitenciarul Focşani, împotriva Sentinţei penale nr. 336/09.04.2026 pronunțate de Judecătoria Focşani în dosarul nr. 4426/231/2026.

Desființează în totalitate sentința penală contestată şi rejudecând:

În baza art. 100 Cod penal, admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan.

Dispune liberarea condiționată a condamnatului Vâlcov Darius Bogdan din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 1246/08.12.2025 a Tribunalului București – Secția I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 130/CO/04.03.2026 a Curții de Apel București – Secția a II-a Penală.

Atrage atenţia condamnatului asupra consecințelor nerespectării prevederilor art. 104 alin. 2 Cod penal, referitoare la revocarea liberării condiționate și executarea restului de pedeapsă, dacă după liberarea condiționată condamnatul săvârșește o nouă infracțiune.

Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului de sub puterea mandatului de executare nr. 3758/04.03.2026 emis de Tribunalul București – Secția I Penală, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. Constată că petentul a fost asistat de apărător ales.

În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.06.2026. Document: Hotărâre nr. 90/2026 din 03.06.2026”, se arată în decizia instanței.

Fostul ministru al finanțelor a fost implicat în mai multe dosare de corupție

Reamintim că fostul ministru al finanțelor a fost implicat în mai multe dosare de corupție. În noiembrie 2021, Curtea de Apel Craiova l-a achitat într-un caz de instigare la dare și luare de mită, iar în martie 2023, aceeași instanță i-a anulat o altă condamnare de 6 ani și 6 luni pentru luare de mită, invocând prescripția faptelor.

Darius Vâlcov a plecat în Italia înainte de pronunțarea sentinței, după ce a fost condamnat definitiv în 2023. Autoritățile române l-au extrădat în august 2023, moment în care a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova, iar ulterior transferat la Focșani.

În noiembrie 2025, pedeapsa sa inițială de șase ani a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație și a constatat prescripția pentru faptele de trafic de influență. Totuși, sentința pentru spălare de bani a rămas valabilă.



Darius Vâlcov a fost trimis în judecată în mai 2015 în Dosarul al Tablourilor, fiind acuzat de trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare incompatibile cu funcția publică. Potrivit DNA, în perioada 2009-2013, Vâlcov ar fi primit sume semnificative de bani de la omul de afaceri Theodor Berna, administratorul firmei Tehnologica Radion.

În schimb, Vâlcov ar fi facilitat câștigarea unor contracte de lucrări publice finanțate din fonduri europene de către compania lui Berna. Totodată, procurorii susțin că, în calitate de primar al municipiului Slatina, Vâlcov ar fi influențat eliminarea unor condiții de eligibilitate din caietele de sarcini pentru a favoriza compania lui Theodor Berna.

Cele 34 de tablouri din colecția lui Darius Vâlcov au fost vândute în trei ore cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Două dintre tablouri, semnate de Nicolae Grigorescu, s-au vândut pentru 170.000 de euro, depășind prețul de pornire de 40.000.

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