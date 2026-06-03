Clădirea afectată găzduia hotelul Flourish Stay, un bed-and-breakfast accesibil, frecventat inclusiv de turiști străini. Conform informațiilor preliminare oferite de autorități, peste 40 de persoane au fost salvate, iar alte câteva zeci au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit presei locale, printre victime se află și cetățeni ai unor țări africane, veniți în India pentru tratamente medicale.

„Se pare că la parterul clădirii funcționa un restaurant, este foarte probabil ca incendiul să fi avut legătură cu acel restaurant”, a declarat Jitendra Kumar, oficial al administrației locale. Cauza exactă a incendiului rămâne însă sub investigație, a precizat poliția.

Imaginile difuzate pe posturile de televiziune au surprins scene dramatice: flăcările mistuind clădirea, fumul gros ridicându-se deasupra ei, în timp ce doi oameni au fost văzuți sărind de la un etaj superior pentru a-și salva viața. Locuitorii din zonă au privit îngroziți de pe o alee îngustă din apropiere.

Report of at least 21 dead in a fire at a restaurant and hotel in New Delhi, India, including several foreign nationals.. pic.twitter.com/xD5sOcGaEg — Radio Australis (@freedom4UU) June 3, 2026

Premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor îndoliate și a urat însănătoșire grabnică celor răniți.

Incendiile rămân frecvente în India, din cauza infrastructurii precare și a respectării deficitare a normelor de siguranță. În martie 2026, un alt incendiu provocat de un scurtcircuit a dus la moartea a cel puțin zece pacienți într-un spital din Cuttack, situat în estul țării. Tragedii de acest tip evidențiază necesitatea unor măsuri mai stricte pentru prevenirea dezastrelor similare.

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