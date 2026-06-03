În ce își investește Cornel Ilie banii câștigați din muzică: „Îmi place”

Solistul trupei Vunk a reușit de-a lungul timpului să își creeze o comunitate destul de mare de fani, dar și să delimiteze foarte bine viața privată de cariera de cântăreț.

Artistul a vorbit destul de rar în spațiul public despre viața lui privată, astfel că Libertatea l-a contactat pentru a afla direct de la Cornel Ilie ce face în momentele în care nu se află în studioul de înregistrări sau pe scenă la concerte.

„Încerc să-mi las timp pentru familie, pentru tenis, pentru gândit proiecte noi și pentru lucruri simple care mă țin echilibrat. Uneori ideile bune vin tocmai când nu ești în studio. Desigur, mai sunt musicalurile «Invizibilii» și «Mamma Mia» în care joc. Pentru «Invizibilii» am scris și muzica și sunt destul de implicat în producție. Apropo de musicaluri, încerc să-mi fac timp o dată sau de două ori pe an să ajung la Londra, să-mi iau doza de spectacole pe West End și nu numai. Plus alte concerte mai mici sau mai mari prin diverse colțuri de lume”, a spus Cornel Ilie în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Și, pentru că ne-a vorbit inclusiv despre plecările lui la Londra, am fost curioși să aflăm de la cântăreț și în ce își investește banii și timpul, pe lângă muzică.

„În proiecte creative, în idei care țin de educație și comunitate, dar și în experiențe care mă ajută să învăț și să văd lumea din perspective diferite. Cum povesteam mai sus, îmi place să călătoresc ca să văd spectacole, teatru, musical, concerte, să mă inspir și să mă dezvolt”, a încheiat Cornel Ilie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE