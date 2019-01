Cu un ochi râde, însă cu altul plânge celebrul compozitor. Deși e încântat de faptul că Nidia cântă și e apreciată pentru vocea ei, Horia Moculescu este nemulțumit de sacrificiile pe care le implică profesia aleasă și de un viciu la care fata nu pare să poată renunța.

„Nidia cântă. A avut chiar o apariție apreciată la «Te cunosc de undeva!». Am primit o mulțime de telefoane. Cântă într-un loc de 10 ani. Îi place mult. Mie nu-mi place că-și pierde nopțile. Eu am pierdut sute, mii de nopți. Dar am știut cum să recuperez”, a declarat Horia Moculescu pentru Libertatea.