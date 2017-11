Adi Mutu a devenit tată pentru a patra oară în vara acestui an. Actuala lui soție, Sandra, i-a dăruit fostului fotbalist un băiețel, care a primit numele Tiago. Mutu a făcut un gest emoționant pentru fiul său și și-a făcut un tatuaj cu o semnificație specială.

Adrian Mutu și-a tatuat pe braț numele lui Tiago și data de naștere a micuțului. Micuțul s-a născut pe 14 aprilie, la ora 7.44.

Fostul internațional român a publicat pe o rețea de socializare o fotografie în care își arată noul tatuaj de pe braț.

Adrian Mutu e unul dintre sportivii cu cele multe tatuaje. El a ajuns la 28 de desene pe corp.

Înainte de numele lui Tiago, actualul funcționar FRF și-a inscripționat pe antebrațul stâng versurile piesei ”Power of the Empire”, care aparține celor de la Empire Cast: ”I wanna reign over my Empire like Caesar / I wanna walk over water and die like Jesus / My mind is a weapon, I got keep it loaded”. (”Vreau să conduc peste imperiul meu precum Cezar / Vreau să merg pe apă și să mor precum Iisus / Mintea mea este o armă și trebuie să mi-o țin încărcată)”.