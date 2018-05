Amedeo Bolohoi a fost internat la Psihiatrie. Timp de șase luni, mai nimeni nu a știut de soarta celui care a fondat trupele Voltaj și Quartz, dispariția sa creând panică inclusiv printre cunoșțințele sale. “Da, am am ajuns în stare gravă la Spitalul de Psihiatrie “Al. Obregia”, unde am fost sub tratament timp de șase săptămâni”, ne-a declarat el.