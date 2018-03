Anca Serea și Geanina Ilieș au devenit prietene bune acum mai bine de un deceniu, când activau în lumea modellingului. Ulterior amândouă au intrat în showbiz, au lucrat în televiziune, iar legătura lor specială a trecut proba timpului.

Anca Serea este mamă a 5 copii, în timp ce Geanina Ilieș are un singur băiat, pe Patrick. “Eu cu Ancuța ne știm cam de 11 ani, de când am descoperit noi cea mai frumoasă meserie de a fi mămică. Bine, Ancuța era oricum în jobul acesta”, și-a amintit fosta știristă de la Antena 1 despre prima lor întâlnire.

“Performam în lumea modellingului și ne-a legat și ne-a unit și mai tare faptul că aveam amândouă băieței”, a precizat Anca Serea. “Eram cam singurele care aveam singurul subiect comun, adică vorbeam despre mâncare, copii, locuri de joacă. Chiar a fost o perioadă foarte frumoasă!”, a declarat, pentru Libertatea, Geanina Ilieș.

Practic, de când și-au descoperit afinitatea pentru copii, fetele au legat o amiciție care durează și în ziua de azi. Nu se mai văd la fel de des ca în tinerețe, întrucât fiecare are propria familie și angajamente de respectat, însă prețuiesc fiecare revedere sau convorbire telefonică.

Zilele trecute, vedetele s-au întâlnit la un workshop susținut de parfumierul Iulia Victoria Neagoe, unde Anca Serea a fost amfitrioana evenimentului, iar Geanina Ilieș s-a numărat printre invitatații speciali.

Un alt punct comun al lor este faptul că sunt extrem de optimiste. Atunci când uneia nu i-a reușit un anumit lucru, nu s-a lamentat și nu și-a plans de milă, dimpotrivă. Iar cealaltă a avut întotdeauna un rol de susținere. “Noi tot timpul facem haz de necaz! Lasă Ancuța că trece! Și așa e bine să fii”, a adăugat Geanina Ilieș. De când s-a retras din televiziune, aceasta s-a concentrat pe afaceri, iar în urmă cu 6 luni și-a deschis o clinică de infrumusețare. Așa că în prezent își împarte timpul între casă, clinică și studioul de bronzat pe care îl deține.

Geanina Ilieș a intrat în lumina reflectoarelor din adolescență. Deși multe tinere visează la o carieră în modelling, fosta știristă a văzut oportunitatea de a avea propriile finanțe. Prin urmare, și-a încercat norocul, iar lucrurile s-au legat de la sine. “Eram micuță. Aveam 16-17 ani, nu mai țin minte, dar oricum începusem să lucrez într-o vacanță, voiam să îmi câștig bănuții singură și am ajuns la o agenție. Așa am început”, ne-a povestit ea.

Debutul Ancăi Serea în modelling i se datorează fratelui său. Acesta auzind anunțul legat de un concurs de miss, și-a îndemnat sora să facă acest pas. Și pentru că Anca nu avea tragere de inimă să participe la eveniment, acesta a recurs la șantaj.

“E o poveste lungă, nu mi-am dorit niciodată să fiu model, nu credeam că am aceste calități și cumva fratele meu m-a constrâns. Mi-a spus că nu o să –mi mai dea bani de buzunar dacă nu o să merg la o preselecție organizată de Elite Model Look în Galați, eu fiind din Tecuci. Până la urmă m-am dus la preselecție, nu aveam haine, nu aveam costume de baie, mă rog, le-am împrumutat, m-am descurcat și așa am câștigat Elite Model Look și am început cariera. Am venit mai întâi la școală la Ase și ușor ușor lucrurile au mers de la sine. Dar oricum modellingul era altfel acum mulți ani”, a declarat, pentru Libertatea, Anca Serea.