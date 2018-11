Andreea e conștientă că aspectul fizic este important în meseria ei, așa că învață de la specialiști ce trebuie să facă pentru a arăta bine. La ce terapii de frumusețe apelează? „În primul rând, la hidratare, pentru că nu am timp să beau apă și atunci am nevoie de această hidratare, merg o dată pe lună sau chiar de două ori. Am o doctoriță cu care lucrez de mai mult timp și care are grijă de pielea mea, de tenul meu și care mă ceartă de fiecare dată când vede că nu o ascult. Uneori, nu o ascult, pentru că nu am timp. Îmi spune să beau multă apă. Mi-a dat un spray cu factor de protecție mare și mi-a spus: «Fără el nu mai pleci de acasă!», pentru că de-a lungul timpului, din cauza soarelui, din cauza nașterilor, tenul meu s-a pătat și atunci, mi-a dat niște creme de albire, pe care să le folosesc acasă. Ar trebui să le folosesc mai des, să mă dau în fiecare zi cu ele, de două ori pe zi, dar reușesc măcar seara, după demachiere”, ni s-a destăinuit Andreea Bănică.

Are voie să facă doar anumite exerciții

Pentru a-și păstra silueta, Andreea Bănică ne-a mărturisit că este atentă la alimentație. O bună perioadă nu a făcut sport, pentru că s-a confruntat cu probleme la coloana lombară, însă, recent, a primit OK-ul medicilor și are voie să facă anumite exerciții.

„Pentru siluetă mănânc ce trebuie, colaborez cu Carmen Fit, care mi-a făcut o dietă personalizată. Am avut nevoie în vară, simțeam că vreau să mai dau câteva kilograme jos. Nici acum nu reușesc să fac sport, sunt bine, mi-am revenit, însă aștept să găsesc un loc special în care să mă duc să încep ceea ce mi-am propus. Îl caut de ceva vreme, trebuie să fie și destul de aproape de casa mea, fiindcă nu-mi permit luxul de a pierde 4 ore pe drum și cu sport cu tot. Să zic că îmi permit două ore, dar nu mai mult și nu în fiecare zi. Va trebui să fac 3 zile pe săptămână niște exerciții speciale, de recuperare medicală. Mi-am dat seama c,ă de-a lungul timpului, de câte ori mergeam la sală, nu făceam exercițiile corespunzătoare organismului meu”, a precizat Andreea Bănică.

