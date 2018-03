Andreea Esca, despre prima experiență sexuală. “Nu am regretat niciodată decizia”

Deși este foarte dicretă în ceea ce privește viața ei personală, Andreea Esca a făcut mărturisiri intime într-o carte.

Andreea Esca, care formează un cupălu de foarte mulți ani cu omul de afaceri Alexandre Eram, este una dintre prexzentatoarele de știri emblematice de la noi din țară.

Foarte discretă atunci când vine vorba de viața sa personală, Andreea Esca, care n-a intrat din prima la facultate, a făcut totuși mărturisiri intime într-o carte. Ea a povestit cum și-a pierdut virginitatea.

“Cred într-adevăr că prima dată trebuie să facem dragoste cu cineva despre care gândim că este alesul pentru totdeauna. Atât de mult să îl iubim. Eu, de exemplu, aveam obsesia asta cu «Merită»? Îmi amintesc că eram îndrăgostită în adolescență de un bărbat care mi-a spus într-o zi, nu după mult timp de când ieșeam împreună, că nu se poate să mai fim prieteni dacă nu mă culc cu el…

Cu toate că eram topită după el, am considerat că nu merită să fie primul, doar pentru că mi s-a părut anormal să nu mă poată iubi fără actul sexual. «Primul» a devenit astfel prietenul meu din liceu, care m-a iubit ani la rând înainte să fim iubiți în sens fizic și nu am regretat niciodată decizia”, dezvăluia Andreea Esca în cartea ”Ce am făcut când am tăcut”.