În vârstă de 42 de ani, băiatul lui Mihai Hossu a postat un mesaj pe Facebook în care povestește prin ce chinuri a trecut în ultimele zile, din cauza vremii care a pus stăpânire pe România.

Mândru că sunt român! Nu am curent electric, deci…Nu am apă, nu mă spăl. Nu am gaze, nu mă încălzesc. Am totuși mașină și stau cu telefonul la încărcat în aceasta. O să dorm în aceasta, cu motorul pornit. A plouat cu gheață, nu te joci cu natura. Și mâine e o zi, fmm!', a scris nervos pe Facebook fiul regretatului actor Emil Hossu.

Înghețul care a paralizat astăzi Capitala a produs căderea a peste 700 de copaci pe carosabil, fiind avariate peste 50 de autoturisme, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI), sâmbătă după-amiază.

