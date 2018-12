„Este un sentiment foarte frumos. Atunci când mă uit în ochii lui… Mănâncă, doarme, doarme, mănâncă. E foarte receptiv. Dacă vorbesc cu el şi are nici trei luni, vorbeşte şi el cu mine. Niciodată (al doilea copil). Anul ăsta vreau să am mai multă grijă de mine. Vreau să mă ocup strict de mine. Vreau să merg la repetiţii. Am fost delăsătoare. (…) E greu, tot tu trebuie să te uiţi tot timpul la el. E mătuşa mea cu mine. Are experienţă. Ştiu cum îl îngrijeşte. Cu Cătălin seamănă, seamănă şi puţin cu tata. (…) De când m-am mutat cu Cătălin am început să fiu aşa. Am comunicat mai mult. Eram foarte închisă în mine. De Revelion o să stăm cu el şi după 12 noaptea să ieşim şi noi undeva”, a spus Betty Salam la Antena Stars.

Betty a dezvăluit și când va avea loc botezul băiețelului. „Am schimbat data de 3 ori cred. Trebuia să îl facem… de trei ori am mutat data. A rămas pe 9 martie. Naşii nu sunt cunoscuţi, sunt prieteni de afaceri de-ai lui Cătălin. Avem ce să învăţăm de la ei. Dacă mi se întâmplă ceva în familie mă consult cu Cătălin. Dar dacă aş avea nevoie de vreun sfat mai serios aş apela la ea (n.r. naşa). Vrem să ne simţim bine, înainte de toate. Vrem să arate bine masa… Vreau să ne simţim bine, înainte de toate. Vor fi 250 de persoane. E perfect pentru că avem şi foarte multe cunoştinţe şi foarte mulţi prieteni apropiaţi”, a mai povestit fiica lui Florin Salam la tv.

La începutul lunii octombrie, Betty Stoian, fiica manelistului Florin Salam, a devenit mămică pentru prima oară. Tânăra, în vârstă de 18 ani, a adus pe lume un băiețel, Matthias, din povestea de iubire pe care o trăiește cu Cătălin Vișănescu.

