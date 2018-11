Brigitte Sfăt a fost la un pas de un gest extrem. „Am vrut să mă arunc cu mașina de pe pod”

Chiar dacă acum are o viață liniștită alături de noul partener de viață, Brigitte Sfăt nu are cum să uite momente extrem de dificile prin care a trecut.

La o emisiune de televiziune, bruneta și-a amintit de ziua în care a vrut să se arunce cu mașina de pe un pod.

„Anul trecut am încercat să îmi fac o altă relație, dar m-am întors la Ilie. Din păcate faptul că i-am recunoscut nu a fost bine.

Mergeam să fac o operație de refacere în Turcia și în drum spre aeroport am vrut să mă arunc cu mașina de pe pod. Aveam un CD cu muzică bisericească în biserică și versurile m-au ajutat să nu fac aces gest.

Am învățat că trebuie să mă prețuiesc eu și că viața este cel mai de preț dar de la Dumnezeu. Am pus mult suflet în relații interumane, trebuia să nu am atâta încredere”, a rememorat Brigitte Sfăt acel moment, potrivit spynews.

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au avut un mariaj cu multe probleme și numeroase discuții. De curând, cei doi au pus capăt căsniciei lor și fiecare încearcă să-și vadă mai departe de viață. Ilie Năstase și-a găsit liniștea alături de bruneta Ioana Simion, în timp ce Brigitte Sfăt și-a refăcut viața alături de un tânăr pe nume Corneliu Oană, care îi este și partener de afaceri.

