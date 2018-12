„De fiecare dată Crăciunul l-am petrecut în familie. Când eram gimnastă, de Sărbători aveam doar cinci zile libere pe care le primeam de la lot și veneam mereu acasă. Abia așteptam momentul. Era drăguț pentru că stăteam împreună și povesteam tot felul de chestii de peste an. Când veneam acasă îi vizitam în primul rând pe bunici, apoi dădeam o tură pe la toate rudele pe care le aveam. De Sărbători mă bucur mereu de familie și de oamenii din jurul meu. Îmi place să fiu alături de cei dragi, așa cum deja m-am bucurat și în acest an. Am furat stratul distracției și am fost timp o săptămână la Viena cu părinții. A fost o săptămână de vis și abia aștept să repetăm cât mai repede experiența. Ne-am distrat de minune”, a declarat Sandra Izbașa, care a renunțat oficial la cariera de gimnastă în urmă cu trei ani.

Fosta gimnastă, în prezent antrenoare la o grupă de fetițe a clubului Steaua, îl așteaptă în această seară pe Moș Crăciun.

„De fiecare dată primeam cadouri de la Moș Crăciun. Îi scriam și Moșului care era atent la toate detaliile și venea în fiecare an. Mi se îndeplineau toate dorințele. Când eram mică, eram mai mult cu mașinuțele pentru băieți, decât cu păpușile. Chiar îmi doream să primesc mașinuțe. Ha, ha, ha! Dar mereu primeam ceea ce-mi doream. Până la urmă mi-am dat seama că nu cadourile sunt cele mai importante, ci oamenii pe care-i ai lângă tine! Cel mai frumos cadou e când îi ai pe cei dragi aproape, sănătoși și bucuroși. Toate cadourile sunt de suflet și eram foarte fericită când primeam cadouri de la Moș Crăciun”, mai spune campioana, în vârstă de 28 de ani.

Dar bucuria cea mai mare pentru Sandra e atunci când face cadouri!

„Îmi place să ofer cadouri tuturor celor care îmi sunt apropiați. Vorbesc de fiecare dată cu Moș Crăciun să alegem cel mai potrivit cadou. Și îmi place să fac daruri și celor care au nevoie de o bucurie în această perioadă. Merg la copii să fac daruri și să-i fac să fie fericiți. Am un sentiment plăcut de împlinire și bucurie că sunt mereu alături de familie, de cei dragi, și ne bucurăm împreună. În general trebuie să fim la fel de buni, să gândim pozitiv și să fim uniți”, recunoaște Izbașa pentru Libertatea.

În 2019 apare pe marile ecrane!

Sandra Izbașa, dublă campioană olimpică la sol și sărituri, dar și de șapte ori campioană europeană, a început o nouă viață după ce a renunțat la gimnastica de performanță. S-a apucat de actorie!

„În martie, vă aștept la cinema la filmul „Faci sau taci”. Mi-am dorit din suflet un proiect de film și a venit. Am făcut patru luni cursuri de actorie la Inlight Center, iar la un an și jumătate distanță, regizorul Iura Luncașu s-a gândit la mine. A creat povestea în jurul personajului din viața mea de gimnastă, un fel de personaj războinic, care tot timpul găsește soluții și nu se gândește niciodată la eșec. Așa a apărut Ema! Eu sunt Ema în film, Sandra în viața de zi cu zi. E primul meu lungmetraj și abia aștept să apară filmul”, spune Sandra.

