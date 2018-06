Când s-a răcit relația Biancăi Drăgușanu cu Victor Slav. “Mama a plâns”

La sfârșitul săptămânii trecute s-a aflat că Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despărțit. La scurtă vreme după separarea celor doi a ieșit la iveală că Bianca Drăgușanu are un nou iubit, Tristan Tate.

Invitată la emisiunea Teo Show, de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a oferit amănunte din viața ei cu Victor Slav, explicând când au început să se răcească relațiile între ei.

“Răcirea… Prin decembrie am avut prima discuție despre separare. Fiecare zi e un nou început, dacă vii cu energie bună, vin și lucruri minunate în viață. A fost o chestie bine cântărită. A fost spus. Trebuia să spunem mai de mult. Dar ne-am tot dat șanse. Trebuie să ai răbdare, să înțelegi omul de lângă tine. Victor a făcut asta, poate eu nu am avut răbdare. Nu am stat separat, poate ar fi trebuit să o facem, noi am locuit împreună.



Victor acum se mută. I-am spus că poate să locuiască în apartament atâta timp cât dorește. Am vorbit frumos, ca doi oameni maturi. Suntem liniștiți, suntem foarte buni prieteni.



M-am supărat că nu mi-a dat flori pe 8 Martie. Mi-a dat pe 1 Martie, de ziua mea, pe 6, dar pe 8 Martie, nu. Sărbătorile le-am făcut împreună. De Paște am stat împreună. Am clădit ceva ce nu va fi dărâmat niciodată, copilul ne dă putere.

De Sărbători, tatăl copilului va trebui să fie cu familia. Dacă va avea iubită, poate să vină cu ea. Mie una nu mi s-ar părea nimic anormal. Nu știm ce ne rezervă viitorul. Viața mea este minunată, trebuie să rămân puternică, stabilă. Știu că asta e singura variantă pe care eu mi-o pot permite.



Mama era foarte panicată când a auzit că vrem să facem publică decizia noastră. Mi-a zis să mă mai gândesc, dar a spus apoi să facem ce ne face fericiți, ce simțim. Mama îmi este alături necondiționat.



Mama a plâns. Am plâns și eu. Nu e nimic anormal și nefiresc. Oamenii cu sentimente puternice mai plâng câteodată”, a afirmat Bianca Drăgușanu.

“Această decizie a despărțirii noastre a fost cântărită, nu a fost de pe o zi pe alta. Am tot discutat, am încercat, am vrut să salvăm familia de dragul fetei noastre. L-am iubit mai mult decât orice, e un tată minunat, se implică, ne iubește pe amândouă foarte mult. Rămâne tatăl Sofiei.



Ceva a încetat. Nu se pune problemă de înșelat, de părăsit. Discuțiile le-am avut cu ceva timp în urmă. Nu a venit de la mine. Nu am spus: nu te mai iubesc. Pur și simplu ne-am dat seama de foarte mult timp că anumite lucruri nu mai merg între noi…”, a adăugat vedeta.

“Eu încep să fac ceea ce simt, îmi asum, vine un val de critici. E ușor să judeci, să îți dai cu părerea. Fac ce spun. Eu în momentul asta am liniște interioară. Victor, la fel. Suntem maturi, am discutat, am cântărit, am analizat, ne-am gândit în primul rând la copilul nostru…



De multe ori ajung acasă, la 7-8, el e în redacție, pregătește emisiunea. Se întoarce la 2-3 dimineață. În weekend am avut job la Chișinău, am fost la o ședință foto, am avut iar job. Când ne-am întâlnit după o săptămână, nu știam cu ce să încep.

Nu vreau să dau vina pe timp, că muncim de ne sar capacele. Sunt fericită, mulțumită. Fac ce îmi place. Am fost contratimp sau pe contrasens. Această situație există dinainte că eu să fiu prezentatoare. E mai de mult. Am vrut să ne dăm șanse, să încercăm, am stat pentru că ne iubim și am vrut să avem o familie frumoasă. Familia rămâne, chiar dacă mergem pe drumuri separate.



Când tu că femeie începi să nu te mai simți apreciată… Avem nevoie de apreciere, de confirmare. Și ei au. Și lui i-a lipsit afecțiunea, probabil. Nu pot să-mi dau seama. Mi-e mai ușor să vorbesc despre altcineva. Încerc să depășesc momentul. Cred că am reușit. Ne-a fost greu, recunosc, a venit tăvălugul ăsta”, a precizat Bianca Drăgușanu în cadrul emisiunii, potrivit Wowbiz.

