Cât de mult a slăbit Bianca Rus! Arată ca trasă prin inel | FOTO

Fotografiile postate de brunetă pe contul ei de Instagram stau dovadă în acest sens. de altfel, Bianca Rus și-a impresionat admiratorii de pe internet cu noul său look.

„Omg ce mult ai slăbit într-un an de zile, îți stă superb așa!?”, i-a transmis un internaut vedetei.



Anul trecut, din dorința de a ajunge la silueta mult-visată, Bianca Rus s-a supus unei operații de micșorare a stomacului. În urma acestei intervenții, dar și a unui stil de viață cât mai sănpătos, Bianca Rus a dat jos peste 30 de kilograme.

„Primele 10 zile am băut zeamă de supă şi compot şi am dat jos 6 kilograme, următoarele 10 zile am mâncat mâncare pastă, supe creme, carne pastă, dar nu prea pot să mănânc carne, nu ştiu de ce. Am văzut că am scăzut în greutate, apoi în etapa a treia, am început să mănânc puţin, două guri dintr-un ardei umplut, o jumătate de perişoară…

…Am început să fac sport, merg pe bandă cinci minute şi o să urc până la 30 de minute”, spunea Bianca Rus în primăvara anului trecut.

FOTO: Instagram

