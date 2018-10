Câte intervenții estetice are Iulia Albu. Detaliile le-a oferit chiar ea

Iulia Albu a mărturisit în numeroase rânduri că este adepta frumuseții naturale, fără ajutorul medicului estetician.

Fashion-editorul a acordat un interviu pentru perfecte.ro în care a dezvăluit că nu are operații estetice, ci doar o intervenție la nivelul gleznelor.

„Nu am silicoane, nu am operații estetice, și-mi iubesc nasul acvilin. Am avut însă o intervenție de liposucție la nivelul gleznelor”, a afirmat excentrica vedetă

Iulia Albu are 36 de ani. Este cunoscută ca fashion-editor și ca vedetă de televiziune. Iulia Albu a făcut parte dintre jurații de la emisiunea „Bravo, ai stil', de la postul de televiziune Kanal D. A fost căsătorită cu Mihai Albu, împreună cu care are o fiică, Mikaela.

