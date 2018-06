Catrinel Sandu a spus tot despre noul iubit. “El era în peisaj, dar eu nu aveam ochelarii buni”

Catrinel Sandu a divorțat anul trecut de jucătorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are două fetițe. Vedeta și-a găsit acum liniștea alături de Steve, un american care are doi băieți și care este medic stomatolog.

Catrinel Sandu se află în România și a fost invitată la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, unde a vorbit despre povestea ei de iubire, dar a dezvăluit și că a devenit profesoară de balet cu acte în regulă în Florida, acolo unde locuiește.

“Am devenit profesoară de baletcu acte în regulă. M-am adaptat acolo doar în ultimii ani. S-au schimbat multe în viața noastră. Și școală, și orașul. Avem multă treabă. Am reușit să intru într-un sistem și să fiu profesoară la o școală de arte foarte bună. E foarte greu să intri într-un sistem de genul acesta. mai ales că eu nu am nicio școală acolo. Acum trebuie să merg să dau un examen acolo. A fost competiție mare, au fost 9 pe loc. Se pare că am avut o chimie bună cu ei și au zis că mă angajează. Iubitiul a fost să ne vadă. E doctor stomatolog și are mulți pacienți. ne dorim ca anul viitor să venit în formulă completă și cu cei doi băieți. L-am dus la Brașov, s-a îndrăgostit de oraș. Viata mea acum e frumoasă. Locuim împreună. Băieții sunt jumate la noi, jumate la mama lor. Să treci printr-un divorț și având doi copii și să accepți pe cineva în viața ta e foarte greu. Am luat-o step by step. Avem și altă vârstă. Își asumi lucrurile altfel.

M-a schimbat mult experiența de a trăi acolo și momentul în care am trecut printr-o astfel de esxperiență a divorțului. M-a ajutat faptul că nu am fost în țară și am fost singură acolo. Ai mei știau, dar nu erau fizic acolo. A trebuit să mă ridic singură. A fost și greu și ușor. Am fost într-un mediu în care divorțul e ceva normal. Aveam cunoștințe care treceau prin același lucru.

Nu m-am așteptat să se întâmple lucrul acesta (n.r.să aibă o relație). Eu voiam să fiu singură pentru a mă repoziționa. El era în peisajul nostru, dar eu nu aveam ochelari buni în acea perioadă. Cred că educația și modul lor de a înțelege femeia sunt privite într-un mod diferit. N-am vrut să-l plimb pe la televiziuni, am vrut să-l țin mai privat. Avem o relație normală. Important este că există viață după divoț. Important e să treci prin niște etape după despărțire. Important e să fii tu bine și pe picioarele tale”, a declarat Catrinel Sandu.

Citește și: REPORTAJ/Politică la piață, în ziua moțiunii. Românii știu ce se întâmplă, dar nu mai au încredere. “Ne-am săturat de promisiuni” – VIDEO