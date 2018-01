Ce cadouri a primit Irina Columbeanu de ziua ei. Fiica lui Moni și a lui Irinel, răsfățată cu de toate de prietenii ei

Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a împlinit luna aceasta 11 ani și a fost răsfățată cu cadorui de amicii ei.

Irina Columbeanu a petrecut vacanța de iarnă în America, alături de mama ei, Monica Gabor și și-a cunoscut și fratele vitreg, băiețelul lui Mr. Pink.

Pe 17 ianuarie, Irina Columbeanu, care a dezvăluit recent ce nu îi place la tatăl său, a împlinit 11 ani. Și-a aniversat ziua, însă, două zile mai târziu.

„Ziua mea a fost pe 17 ianuarie și mi-am sărbătorit-o pe 19 ianuarie. De la prietena mea, Sofia, am primit un cap de unicorn, care se pune pe perete. Și lacuri de unghii am primit de la ea. De la o altă prietenă am primit o geantă și o bluză”, a început Irina să povestească în înregistrarea pe care a făcut-o pentru canalul ei de Youtube.



Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu și-a arătat numeroasele cadouri cu care a fost răsfățată de prietenii ei foarte buni. A primit haine, jucării, produse de îngrijire, farduri, parfumuri și tot felul de lucruri care mai de care mai frumoase și mai pe placul ei.