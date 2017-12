Ce casă superbă avea Stela Popescu. Plină de antichități și decorată ca în vremurile bune de altădată / FOTO

Stela Popescu a avut o casă ca în povești, un adevărat cămin unde a adunat cele mai frumoase amintiri.

Stela Popescu a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din România, iubită de generașii întregi de spectatori și telespectatori.

Regretata vedetă s-a stins din viață în ziua de 23 noiembrie 2017, la vârsta de 81 de ani. Moartea sa a îndurerat întreaga țară.

Dincolo de scenă, Stela Popescu își ducea viața de zi cu zi într-o casă absolut superbă, decorată ca în vremurile de demult, cochetă, primitoare și plină de antichități și de lucruri pe care artista le-a adunat într-o viață.

Imagini din casa legendarei vedete au fost făcute publice de casamea.ro.

Marea artistă avea mai multe camere de supraveghere montate de jur-împrejurul proprietății care a fost evaluată de specialiști la suma de 250.000 de euro.

„Întotdeauna mi-au plăcut mobila și decorațiunile clasice pentru că am mers pe principiul că nu se demodează niciodată. Dacă mi-aș fi luat o mobilă modernă, ar fi trebuit să o schimb o dată la doi-trei ani pentru că, de fiecare dată, ar fi apărut ceva mai nou. În plus, mobila clasică îmi permite să mă joc cu stilurile și cu obiectele de mobilier… Nu este necesar să urmez o direcție comună. În casă am adunat obiecte aduse de mine din toată lumea. Cei care mă cunosc știu că peste tot pe unde merg vizitez târgurile de vechituri, anticariatele, unde găsesc obiecte de decorațiuni minunate”, a povestit Stela Popescu.

Actriţa avea o slăbiciune pentru farfuriile de ceramică, pe care le-a atârnat pe toţi pereţii casei sale şi mai are multe pe care le ţine în rafturi.