„Urmează multe proiecte. Acum lucrez la ele. Voi face şi un canal de youtube. Vor fi si piese proprii, dar toate la timpul lor.', a scris pe Facebook câştigătorul.

Cine este Bogdan Ioan

Bogdan are 28 de ani, este din Constanța, însă a studiat Ahitectura la Iași. Până la 17 ani a făcut dans sportiv de performanță și chiar a fost printre cei mai buni din țară. A renunțat, însă, pentru a merge mai departe cu arhitectura. Tatăl lui lucrează în domeniul construcțiilor, ca inginer, și l-a sfătuit să facă arhitectură, iar el i-a urmat sfatul.

Pentru a treia oară, Smiley a adus trofeul în echipa sa. Antrenorul a fost cucerit de timbrul vocal al lui Bogdan încă din etapa audițiilor pe nevăzute și de abilitatea lui de a se transpune în piesele pe care le interpretează. În fiecare etapă a competiției a decis să meargă mai departe alături de el, iar publicul l-a ales câștigător în această seară. În marea finală, Bogdan a cântat trei piese: Billie Jean – singur, I want to spend my lifetime loving you – împreună cu Feli și În lipsa mea – împreună cu Smiley.

Citește și

Cazul escrocului Matteo Politi: ce știm despre „falsa medicină” și ce merită oamenii să afle în continuare! După trei zile de dezvăluiri, analizăm care sunt primele concluzii și ce răspunsuri nu au primit pacienții români