Când se difuzează la TV show-ul de dating „Burlacii: Foc în Paradis” şi cum poate fi urmărit online

„Burlacii: Foc în Paradis” începe pe 14 septembrie 2026, la PRO TV și VOYO, și va fi difuzat de luni până joi, la ore diferite. Show-ul de dating poate fi urmărit și online, pe platforma VOYO, pentru cei care preferă varianta de streaming.

„Burlacii: Foc în Paradis” debutează pe 14 septembrie 2026 la PRO TV și poate fi urmărit și online, pe VOYO. Reality show-ul de dating va fi difuzat patru zile pe săptămână, de luni până joi, iar fiecare ediție are o oră diferită de începere.

Când începe „Burlacii: Foc în Paradis”

Noul reality show de dating de la PRO TV are premiera pe 14 septembrie 2026, de la ora 23:00. „Burlacii: Foc în Paradis” va putea fi urmărit atât la televizor, pe PRO TV, cât și online, pe VOYO. Emisiunea a fost filmată în Turcia, unde participanții intră într-o competiție în care își testează compatibilitatea și sentimentele în încercarea de a-și găsi perechea.

În ce zile și la ce ore este difuzat show-ul

„Burlacii: Foc în Paradis” va avea patru ediții pe săptămână, de luni până joi. Programul anunțat de PRO TV este următorul:

Luni: de la ora 23:00

Marți: de la ora 23:30

Miercuri: de la ora 23:30

Joi: de la ora 22:30

Primul episod poate fi urmărit luni, 14 septembrie, începând cu ora 23:00.

Cum poate fi urmărit „Burlacii: Foc în Paradis” online

Cei care nu urmăresc emisiunea la televizor pot vedea „Burlacii: Foc în Paradis” și online, pe VOYO, platforma de streaming a PRO TV. Burlacii: Foc în Paradis pe VOYO