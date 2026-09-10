Listă scurtă cu două nume de premier de pe masa lui Nicușor Dan. Piedicile care duc la amânarea unei decizii

Calea spre un nou prim-ministru a început să capete un sens, însă actorul principal din această criză politică, Nicușor Dan, trage de timp până când o să vadă că una dintre cele două soluții are șanse practice să treacă de Parlament, nu doar la calculele din pix, informează Libertatea.

Cele patru luni și cinci zile de la demiterea Guvernului Bolojan și cele aproape 80 de zile de la ultimele consultări oficiale nu au reușit să limpezească apele în ceea ce privește o soluție clară pentru noul premier. Din informațiile Libertatea, după numeroase discuții informale, în cărți au rămas două variante cu șanse relative de a trece de Parlament.

Prima variantă e cea dorită de Nicușor Dan. Iar acesta s-a oprit la numele Luca Niculescu, actual secretar de stat în MAE, responsabil pentru procesul de aderare al României la OCDE, informează Libertatea. Cu profil francofil, fost ambasador la Paris, Luca Niculescu este un fost jurnalist bine văzut de politicieni, respectat pentru cultura și eleganța sa, dar cam atât. Politic vorbind, susținerea este firavă, iar Nicușor Dan a tatonat terenul în ultimele zile, în căutarea unei susțineri.

De la PSD, răspunsul nu a venit tranșant, fiind mai degrabă vag, potrivit informațiilor Libertatea. De la UDMR, explicația a fost că Uniunea ar vota o asemenea propunere, dacă e votată și de PNL, pentru a putea trece de Parlament prin susținerea unei majorități pro-europene. Iar în acest scenariu, UDMR nu ar vrea neapărat la guvernare, ci poate da doar un vot de moment, apoi să rămână în opoziție.

Iar aici apare prima problemă. Surse liberale susțin că ar vota un independent ca Niculescu, dar să aibă un guvern „curat”, fără PSD-iști, cu carnet de partid sau „mascați”. De asemenea, dacă UDMR ar vota inclusiv un guvern cu premier PSD, PNL nu ar vota un asemenea guvern.

Problema UDMR și calendarul optimist

Marea problemă a UDMR este că în nicio formulă de vot nu vor să apară alături de AUR, foști aleși POT sau parlamentari SOS. Adică, să apară la vot alături de suveraniști, fiind cunoscută xenofobia unora dintre aceștia. Prin urmare, varianta Luca Niculescu este în impas. Toată săptămâna, dinspre președinție și partide, amânarea desemnării de la zi la zi a semănat cu amânările pe care un datornic le are față de cineva pe care îl duce cu zăhărelul că-și va plăti datoria.

În prezent, în scenariul optimist, după consultări formale cu partidele, Nicușor Dan ar urma să vină cu o desemnare până vinerea viitoare, 19 septembrie, când pleacă în Statele Unite. Dacă nu, orice discuție e amânată până după 24 septembrie.

Grindeanu, împins de partid, ținut pe loc de „șeful sistemului”

PSD nu spune un „nu” clar variantei unui independent, variantă condiționată de prezența în guvern cu oameni, dar preferă, totuși, un om din partid. Iar în momentul de față singura variantă agreată este Sorin Grindeanu. PSD știe prea bine ce a însemnat dubla comandă, când puterea era partajată între Kiseleff și Palatul Victoria, în era Dragnea, când toți cei trei premieri au fost bombardați de solicitări pe linie de partid.

Unele voci din conducerea partidului, cum sunt Gabriel Zetea, susțin că PSD ar putea strânge 240 de voturi pentru varianta Grindeanu. Surse social-democrate susțin că în prezent „ar fi voturile”, dar „la limită”. Mai precis, social-democrații, pe varianta Grindeanu premier, ar avea 233-235 de voturi, dar cu sprijin UDMR. Majoritatea pentru a trece un guvern este de 233 de voturi.