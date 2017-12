Ce măsură poartă acum la haine Ionela Prodan. A scăpat de 6 numere

Cântăreața de muzică populară a dezvăluit ce mărime a ajuns să poarte la haine după ce a slăbit enorm de mult.

Ionela Prodan, care anul acesta a împlinit 70 de ani, este o binecunoscută interpretă de muzică populară, dar și mama impresarei Anamaria Prodan.

În ultimele luni, Ionela Prodan a trecut printr-o transformare spectaculoasă. A slăbit peste 25 de kilograme și arată mai ceva ca o tinerică.

La o emisiune de la postul de televiziune Antena 1, Ionela Prodan a dezvăluit ce măsură a ajuns să poarte la haine. Ea a slăbit atât de mult, încât a scăzut șase mărimi la haine.



“Am zis că trebuie să fac ceva, fetele mele nu au dat atenţie. Anamaria din grasă nu mă scotea… Am fost cu Ana în Italia şi mi-am luat haine, dar majoritatea le-am luat cu mult sub mărimea pe care o aveam. Eu aveam măsura 18-20 şi am ajuns la 12, aproape 6 numere.

Nu m-am cântărit decât de 2-3 ori în şase luni. Când îmi era foame luam un fruct, dar niciun fel de carne, am renunţat total la carne. Mâncam şi două ouă pe săptămână”, a declarat Ionela Prodan.