Ce repede și-a revenit Andreea Ibacka după naștere. ” Mai am un kilogram de dat jos”

La emisiunea „Vorbește lumea”, soția lui Cabral a afirmat că mai are de dat jos doar un kilogram pentru a ajunge la greutatea dorită.

„Am slăbit foarte repede, am avut un organism care a reacționat bine. La naștere, aveam 9 kilograme în plus, iar copilul a avut 4 kilograme. Când m-am externat, mai aveam 3 kilograme în plus, acum mai am doar unul. Nu am ținut niciun fel de regim, sunt norocoasă, nu știu dacă la a doua sarcină va mai fi la fel”, a declarat Andreea Ibacka.



Andreea Ibacka este o actriță în vârstă de 33 de ani. Este cunoscută publicului telespectator grație telenovelelor în care a jucat de-a lungul anilor. Cabral, în vârstă de 41 de ani, este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator de televiziune. Cabral și soția sa, Andreea Ibacka, au devenit părinți de fetiță la sf[r;itul anului 2018. Bebelușul este primul copil al blondei cu soțul ei, Cabral. Fiica celor doi a primit numele Namiko. Prezentatorul de televiziune mai are o fiică, Inoke, din mariajul cu Luana Ibacka.

