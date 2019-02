Ce se întâmplă cu Brigitte Sfăt și Claudia Pavel la Ferma. „Ce era să fac, să spăl pe jos cu limba?”

Brigitte Sfăt a fost nevoită să muncească la Ferma alături de Claudia Pavel, cea pe care a acuzat-o că ar fi avut o aventură cu primul ei soț.

Din cauza unei accidentări la mână, Claudia Pavel nu a putut să-și facă treburile așa cum ar fi trebuit, ceea ce a iscat discuții.

„Eu am facut totul singură. Claudia are mâna bolnavă, ce putea să facă? Și-a spălat părul…”, i-a spus Brigitte Sfăt lui Jorge.

„Mi-am îndeplinit sarcinile până la capăt. Mi-am spălat părul că era murdar. Am făcut-o când Brigitte citea Biblia, era un moment mort. Ce era să fac, să spăl pe jos cu limba?”, a comentat Claudia Pavel.

