Reactoarele, oprite din motive de siguranță

Cele patru reactoare ale centralei funcționează în prezent la mai puțin de 50% din capacitatea lor totală de 2 gigawați, producând aproximativ 940 de megawați. Conform declarațiilor premierului, acestea urmează să fie oprite complet luni, deoarece nivelul apei Dunării, care a scăzut deja cu 124 de centimetri, se estimează că va coborî la 144 de centimetri, sub limita de siguranță de 134 de centimetri.

„Nu se preconizează ca nivelul apei să crească pe termen scurt”, a subliniat Magyar în cadrul unei conferințe de presă organizate la rafinăria MOL din Százhalombatta.

Importuri și economisire de energie

Ungaria ar putea recurge la importuri pentru a-și asigura necesarul de energie, a declarat Magyar joi. Totuși, un val de căldură prognozat ar putea crește consumul de energie electrică cu 20% în orele de vârf ale serii, ceea ce ar putea exacerba dificultățile existente.

„Din motive de economisire a energiei, grupul TISZA solicită amânarea ședințelor parlamentare de luni și marți. Iluminatul decorativ al tuturor instituțiilor aflate în administrarea statului va fi oprit cel târziu începând de luni”, a anunțat premierul într-o postare pe Facebook.

Apel către companii pentru reducerea consumului

În contextul presiunii crescânde asupra rețelei energetice, Magyar a reiterat apelul adresat marilor companii industriale, printre care producători de automobile și baterii, să-și reducă consumul de energie electrică și apă pentru a sprijini securitatea energetică. „Mă adresez marilor companii cu mesajul că așteptăm în continuare să primim planurile lor privind opririle voluntare”, a declarat premierul.

Deja, unele companii răspund apelului guvernului. Directorul general al MOL, Zsolt Hernadi, a anunțat că va închide anumite instalații din întreaga țară pentru a economisi energie. Magyar a precizat că MOL, unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din Ungaria, și-a redus consumul cu 40%. În plus, Samsung SDI a confirmat într-un comunicat că fabrica sa de baterii din Göd a redus consumul de apă cu 50% și pe cel de energie electrică cu 10% în timpul orelor de consum maxim.

Perspective sumbre pe termen scurt

Premierul Magyar a atras atenția că repornirea reactoarelor de la Paks poate avea loc doar dacă nivelul apei din Dunăre revine peste pragul minim necesar funcționării în siguranță, însă șansele ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni sunt reduse. „Pe baza datelor acumulate în ultimii 20 de ani, probabilitatea unei creșteri rapide a nivelului apei este scăzută”, a adăugat acesta.

Pe 30 iulie, premierul ungar a oferit detalii despre criza energetică fără precedent, într-un raport transmis de la centrul național de control al Operatorului Sistemului de Transport al Energiei Electrice din Ungaria (Mavir). Printre măsurile de urgență propuse se numără adoptarea unei legi ce ar permite deconectarea marilor consumatori în situații critice.

Conducerea Centralei Nucleare de la Paks a anunțat anterior că este nevoită să oprească funcționarea unuia dintre blocurile energetice ale instalației, pe fondul condițiilor climatice extreme care afectează regiunea și care îngreunează procesele tehnice de răcire.

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