Update 18.05: Potrivit ISU Cluj, cele două minore au fost transportate la spital, după ce au prezentat semne vitale. De asemenea, o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani și un copil de circa 6 ani au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital. Toate victimele implicate în accident sunt în stare gravă.

Știre inițială: Intervenția salvatorilor este în plină desfășurare. „Din nefericire, două minore de aproximativ 10 ani se află în stop cardio-respirator, astfel că salvatorii aplică manevre de resuscitare. Totodată, pompierii au extras din interiorul autoturismului o femeie și un minor de aproximativ 6 ani”, au declarat reprezentanții ISU Cluj.

Echipele de intervenție ale Detașamentului 1 Cluj-Napoca s-au mobilizat rapid, utilizând două autospeciale dotate cu module de descarcerare, două ambulanțe SMURD de terapie intensivă mobilă, o motocicletă SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Conform primelor informații transmise de ISU Cluj, autoturismul implicat în accident a fost găsit răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului. Echipele de intervenție continuă eforturile pentru salvarea victimelor, care se află în stare critică.

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