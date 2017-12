Ce spune Alexandru Arșinel după ce a făcut infarct. „Mă gândeam că acum ar trebui să îmi vină și mie rândul”

Alexandru Arșinel a oferit amănunte despre starea sa de sănătate după ce, în urmă cu câteva zile, a avjuns de urgență la spital.

Marele actor Alexandru Așinel a trecut prin momente foarte grele în ultima perioadă de timp. și-a pierdut două colege de breaslă, mari artiste ale teatrului de revistă din România: Stela Popescu și Cristina Stamate.

În urmă cu câteva zile, Alexandru Arșinel, a cărui sănătate a fost precară în ultimii ani, a ajuns de urgență la spital.

Alexandru Arșinel, care a făcut infarct, a intrat în direct prin telefon la emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars, unde a oferit detalii despre starea sa de sănătate din acest moment.

„Mergem mai departe pentru că viața trebuie să își facă efectele neapărat asupra destinului oamenilor. Eu m-am hotărît să nu țin cont de termene și să mă lupt cu ele. Ceea ce este extrem de important e că alături de noi circulă trăiri, ființe, care nu de puține ori ne ajută să depășim momentele uneori cruciale.

Am avut noroc de data asta datorită insistențelor unui doctor de pe salvare căruia i-am explicat ce simptome am avut și a insistat să merg la spital. La spitalul Municipal am avut norocul să dau peste câțiva doctori minunați. Domnul doctor m-a ajutat să trec peste un moment dificil din viața mea. Nu credeam că o să ajung la momentul să spun: da, am avut un infarct. Poate că acum nu aș mai fi putut să vorbesc cu voi. Asistenta de pe ambulanță a fost decisivă”, a spus Alexandru Arșinel.

„A fost un an greu. Cel mai greu e din cauză că a dispărut Stela și că a dispărut Cristina. E un gol imens în viața mea, în viața românilor de pretudindeni…

După ce am îngropat-o și pe Cristina și ne-am întors în Spania, mă gândeam că acum ar trebui să îmi vină mie rândul. Vom ieși imediat după Anul Nou cu o premieră, un spectacol excelent pregătit de Vasile Muraru. Le spuneam doctorilor să mă duc sâmbătă acasă la Cristi și să asist la tăierea porcului. Domnii doctori nu mi-au permis.

Vom petrece Crăciunul cel mai probabil la Sinaia, împreună cu ai mei… Din nefericire nu se poate mișca (n.r. soția lui). Începând de săptămâna viitoare sunt la teatru. Pe scenă o să vedem„, a adăugat Alexandru Arșinel.