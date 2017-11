Cea mai dură reacție a Irinei Binder despre mămicile care se iau de femeile care nu au copii. „Vă trădează și vă face urâte”

Scriitoarea Irina Binder și-a spus foarte categoric părerea despre mămicile care comentează negativ la adresa acelor femei care nu au încă copii.

Irina Binder, care în septembrie anul acesta a fost alături de victimele furtunii devastoare care a făcut prăpăd la Timișoara, este o cunoscută scriitoare din România.

Irina Binder este recunoscută și pentru faptul că este foarte categorică în susținerea ideilor și părerilor pe care le are.

Scriitoarea și-a spus acum părerea despre acele mămici care sunt răutăcioase la adresa acelor femei care nu au fost atât de norocoasă încât să aibă un copil.

„Cele care ați făcut copii, aveți tot dreptul să fiți mândre, să vă lăudați, să scrieți non stop despre copiii voștri și poate chiar să dați sfaturi despre cum ar trebui crescuți și îngrijiți (deși cred că fiecare mamă știe lucrurile acestea). Aveți dreptul chiar să fiți abuzive, compulsive și obsesive cu părerile voastre despre cum ar trebui alăptat un copil, ținut în brațe, îmbrăcat, spălat, educat…

Însă NU aveți dreptul să fiți RELE cu cele care nu au copii. Și oricât defilați ca mame perfecte și unice, lipsa de considerație față de cele care n-au fost binecuvântate cu un copil vă trădează și vă face urâte. Unele dintre voi exagerați, poate chiar fără să vă dați seama… și sunteți deja incomode… și ridicole în disperarea de a arăta cu orice preț că nu există mame mai bune ca voi. Ba chiar afirmați că o femeie nu este femeie dacă nu are copil… Sau că dacă nu ești mamă trăiești degeaba. Vă purtați ca niște țânci inumani care defilează cu o prăjitură în fața unui copil mort de foame ca să îi facă în ciudă…

Fiți decente. Bucurați-vă de copiii voștri, dar mai ho cu postările ostentative și cu afirmațiile negândite menite să lovească în suflete.

Lăsați-le pe cele care nu cunosc fericirea voastră (pe care o strigați non stop) să se bucure pentru voi. Nu le stricați și această bucurie”, a spus Irina Binder.

„Dacă cele care nu au copii nu-și urlă nefericirea, așa cum cele cu copii își urlă fericirea, nu înseamnă că nu le doare. Cum ar fi să scrie cele fără copii non stop despre dorința lor neîmplinită, cum ar fi să blameze soarta, cum ar fi să povestească și să pună poze din timpul tratamentelor pentru a rămâne însărcinate și cum ar fi să se plângă de cât de greu și umilitor este procesul de adopție? Cum ar fi să se plângă de toți cei care întreabă fără să gândească”dar tu când faci un copil, că îți trece vremea?”! Probabil că mămicile s-ar sătura de văicăreli, nu?”, a adăugat ea.

„Sunt cel puțin 10 suflete care îmi spun „mami”. 8 mici și 2 trecute de majorat. Cea mai mică, Raluca (5 ani) când mi-a spus că eu sunt mama ei, -am spus că ea are o singură mamă, pe Cristina, cea care a adus-o pe lume. Iar pitica de copilă mi-a spus: „Da, dar tu ești mami trimisă de la Dumnezeu””, a încheit Irina Binder.

Zilele trecute, scriitoarea Irina Binder a explicat, în termeni la fel de categorici, care sunt valorile după care se conduce ea.

„Află că Irina Binder nu e specială deloc. Nu e o vedetă, e un om simplu din popor, care, datorită unei cărţi publicate în joacă a devenit foarte cunoscută…

…că nu mi-aş permite o geantă H….., dar află că mi-aş permite în fiecare lună cel puţin una sau mai multe şi asta fără să fac eforturi sau fără să am nevoie de un iubi care să mi le cumpere. Mi-aş permite, însă, vezi tu, eu nu am nevoie de Hermes ca să mă simt valoroasă sau ca să atrag atenţia. Eu atrag atenţia cu simplitatea mea, cu banalitatea mea… Un lucru este valoros atunci când le aduce şi altora fericire. Şi sper să înveţi bucuria asta… Crede-mă, nu se compară cu satisfacţia de a umbla cu o geantă H….. atârnată pe braţ…

Da, am genţi şi de 50 de euro, şi de 500, poate am şi mai scumpe, dar am doar ce îmi place MIE. La fel şi cu pantofii. Nu sunt fan L… şi, recunosc, nici nu prea am unde să port aşa ceva. Am simţul ridicolului şi nu o să mă vadă cineva cocoţată pe L… făcând paradă prin Mall. Sunt o persoană comodă şi ţin mai mult la confortul meu decât la părerea lumii.

Cu toate acestea să ştii că nu mă simt mai puţin femeie, mai puţin elegantă sau mai puţin frumoasă dacă port o pereche de balerini sau nişte pantofi sport. ;)

Aşa cum nu mă simt mai puţin importantă dacă nu sunt toată ziua la TV (asta pentru că nu am vrut eu) şi dacă nu fac paradă la evenimentele mondene. Lumea mea e altfel, am ales-o după bunul plac. Nu am aspiraţii de fetiţe avide după popularitate sau cu ambiții de complexate”, afirma Irina Binder, care a fost dura și la adresa acelor fashion-editpori care apar la TV pentru a comenta ținutele vedetelor.