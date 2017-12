Cel mai dramatic moment din viața Lorei: tatăl ei a murit când ea avea 4 ani. „Era un chirurg de nota 10”

Lora și-a pierdut tatăl încă de la o vârstă fragedă. Aceasta este una dintre cele mai mari drame din viața artistei.

Lora este mereu cu zâmbetul pe buze, dar în spatele zâmbetului artista ascunde o poveste de viață impresionantă.

Lora, care a avut un frate care a murit, a crescut fără tată, mărturisind adesea că i-a fost foarte greu din acest punct de vedere.

Într-o emisiune de televiziune, Lora povestea despre tatăl său, pe care l-a pierdut când era doar o copilă și avea patru ani. Tatăl cântăreței a fost un mare chirurg, după cum mărturisea chiar vedeta.

„La patru ani a murit tatăl meu într-un accident. Nu mi s-au spus niciodată foarte multe şi la înmormântarea lui a venit foartă multă lume. Tata era un chirurg de nota 10. Eram tristă în poze”, a spus Lora într-o emisiune TV.

Cântăreața își amintea și de bunica sa, care a fost cel mai mare fan al ei, dar a pierdut-o și pe ea.

„Bunica mea a fost unul dintre cei mai mari fani ai mei. Ea şi-a dorit foarte mult ca eu să devin artistă şi mereu îmi spunea că sunt foarte bună. Mama îşi dorea să fiu medic sau avocat. Îmi spunea că aş fi fost un avocat foarte bun, dar am iubit prea mult muzica.

Atunci când am înregistrat primul videoclip din cariera solo şi, înainte să filmez primul cadru, am primit un telefon de la fratele meu să-mi spună că a murit bunica mea. A fost un moment foarte greu, dar am ştiut că de acolo de unde se va duce ea mă va ajuta să am o carieră frumoasă”, a povestit artista.