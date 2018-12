Angrenat în campania Gătim pentru oamenii străzii', celebrul chef a pregătit un prânz copios cu 500 sendvișuri, cu brioșe, mâncare de cartofi cu carne, ciorbă de pui și gulaș. I-a luat două zile să gătească o cantitate atât de mare, dar a avut ajutoare de nădejde – reprezentanții Inspectoratului de Situații de Urgență, ai Inspectoratului de Poliție și ai Jandarmeriei județene, voluntari care l-au ajutat și la împărțitul pachetelor care au ajuns la oamenii fără adăpost și la persoanele defavorizate din Bacău.

În vârstă de 60 de ani, primul bucătar de televiziune (a lucrat la emisiunile Teo', Vacanța à la Petrișor', Bărbați la cratiță', Bucătăria minorităților', Poftă bună'), Petrișor Tănase a spus prezent la inedita acțiune, mai ales că are experiența acestui gen de evenimente.

Chef Petrișor Tănase a gătit două zile pentru 250 de nevoiași din Bacău. I-a hrănit cu ciorbă, gulaș și brioșe

În urmă cu șase ani, am fost voluntar la o acțiune similară în Africa de Sud, unde am gătit timp de două săptămâni ca să strângem bani pentru copiii săraci. Am dat curs invitației cu bucurie, mai mult, am stabilit să extindem campania. De Paște o să facem cozonac și pască, iar la sfârșitul anului viitor, o să gătim din nou, în stradă', promite fostul șef al bucătarilor la Parlamentul României, care, între două polonice, are timp să culeagă noi preparate, ultima sa carte de bucate numărând nu mai puțin de 2.149 de rețete!

