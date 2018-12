Colecția de suflet a actriței Bianca Brad. „Sunt desenate de mama mea”

Actrița Bianca Brad le-a arătat fanilor săi din mediul online o parte din colecția sa de felicitări de Crăciun și nu numai desenate de mama sa.

„Colecția mea de suflet?

Felicitările acestea sunt doar o parte dintre cele desenate de mama mea și reprezintă una dintre comorile mele de suflet.?

În fiecare an aștept cu nerăbdare și cu bucurie, noile ei felicitări pentru diverse ocazii, însoțite mereu de versuri compuse de ea sau de urări care exprimă grija pe care mi-o poartă, cât de mult mă iubește și ce îmi dorește… ?.

Le prețuiesc enorm și mă consider foarte, foarte norocoasă că am parte de așa ceva, atât de special…?.

Îți mulțumesc, Mama!? Îți mulțumesc, Doamne!? Vă iubesc!?”, a explicat Bianca Brad.

Bianca Brad este o cunoscută actriță din România. Vedeta a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. Bianca Brad este mama unui băiat, Luca, pe care îl iubește enorm. Actrița a mai avut o fetiță, Emma. Cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă.

Citește și: Sentință definitivă: Mega Image plătește 500.000 de lei angajatului călcat cu motostivuitorul!