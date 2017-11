Cum a dat jos Ionela Prodan 25 de kilograme. „Ajunsesem la 86 de kilograme, o enormitate” | FOTO

Interpreta de muzică populară Ionela prodan a slăbit extraordinar de mult, arâtând spectaculos.

Ionela Prodan, care anul acesta a împlinit 70 de ani, este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară de la noi din țară.

Ionela Prodan este mama celebrei impresare Anamaria Prodan, alături de care a participat recent la o gală mondenă.

Solista de muzică populară a arătat incredibil, fiind greu de recunoscut. Îmbrăcată într-o rochi de culoare neagră, pe corp, Ionela Prodan a afișat o siluetă impecabilă. A purtat și perucă, iar schimbarea a fost radicală.

Ionela Prodan a făcut publică dieta cu care a reușit să slăbească.

„Te prinde oboseala şi dacă nu cauţi să o păcăleşti puţin ca şi corp, atunci a trebuit să renunţ la carne, la cafea, la alcool.

Ajunsesem la 86 de kg, o enormitate. Primul om care m-a adus pe linia asta de ambiţionare a fost Oana Turcu. M-am uitat la nişte colege şi am spus că asta mă aşteaptă, așa voi arăta, am sus gata, viaţa mea se va shcimba complet. Tutun niciodată, carne aşa… doar peşte, dar nu de crescătorie. Şi ouăle foarte ponderat, 2-3 ouă pe săptămână.

Am ajuns la 65, am slăbit vreo 25 de kilograme. Faptul că nu am făcut micşorare de stomac, mâncând puţin şi des, asta m-a adus în starea în care am ajuns să fiu mulţumită de mine. Dupa ora 6 nu mai mănânc. Până la ora 10 mai beau apă”, a declarat Ionela Prodan la Antena Stars.