Cum s-a pozat Anamaria Prodan. Detaliul care le-a sărit imediat în ochi fanilor

În cea mai recentă fotografie pe care a postat-o pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan apare cu un accesoriu inedit pe cap: o eșarfă înfășurată asemenea unui turban.

„Dacă-s nașa lui ensar_duman trebuie să adaptez portul turcesc:)))”, a ținut să precizeze impresara.

Însă fanii i-au atras atenția asupra altui detaliu: genele imense pe care vedeta le are.

„Genele… Nu ți se pare nimic în neregulă cu ele? ?”, „Cam mici genele, eu cred ca ți-ar trebui niște extensii (la gene) ?”, „Ce gene jalnice, zici că ți le-ai pus din piață. Nici nu se vede că sunt puse, nimic ostentativ :))) Penibilă ești”, au fost obervațiile făcute de fanii Anamariei Prodan.

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Cu ani în urmă, Anamaria Prodan și familia sa au fost protagoniștii unui reality show care a prins foarte bine la public.

Citește și: OPINIE/ Blocuri și vile pe ruinele cetății Tomis! Primăria Constanța vrea să transforme cea mai frumoasă zonă de promenadă într-un cartier de nababi