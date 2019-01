Cum și-a petrecut Oana Zăvoranu ziua de nume: „Nimic nu vine din cer”

View this post on Instagram

La Multi Ani si voua ! Multumesc pentru miile de mesaje! Sunt Happy ca sunt in sufletele voastre si ca atunci cand va ganditi la numele OANA, prima in minte va vin EU !??? Sa avem parte de ceea ce ne dorim si sa luptam pentru realizarea dorintelor noastre Nimic nu vine din cer, pentru tot trebuie sa depui eforturi si daca sunt indreptate in directia corecta, nu vor inceta sa apara Fiti pozitivi, optimisti, AWAKEN, pe faza, spirituali, glamour-osi, cu personalitate si Full of Life & Joy Si nu uitati deviza mea preferata Smile, everything its gonna be fine ! ??? Love, Oana ? #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #perfume #joy #shopping #glam #beauty #fashion #vibes #mood #family #june16perfume #gorgeousgirlswearjune16♊️#happybirthday