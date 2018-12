Cum și-a câștigat fiica Adrianei Iliescu primii bani. Ce și-a cumpărat fata celei mai bătrâne mame din România

Povestea Adrianei Iliescu a făcut înconjurul României şi al lumii la data de 16 ianuarie 2005, când a adus pe lume o fetiță. Cea mai bătrână mamă din ţară, intra atunci în Cartea Recordurilor drept cea mai bătrână femeie din lume care a adus pe lume un copil sănătos. Adriana Iliescu a născut la vârsta de 67 de ani şi are o fată care este adolescentă acum, Eliza.

Eliza a făcut primii ei bani încă de la vârsta de 10 ani, potrivit wowbiz.ro. Micuța participa la diverse concursuri școlare, unde a primit și premii în bani.

Eliza era în clasa a VI-a și se lăuda cu note foarte bune la școală și cu diverse premii luate la concursurile școlare.

„Pentru distincţiile primite la concursuri şi olimpiade a luat bursă de excelenţă. A primit şi un premiu în bani, în valoare de 1.000 de lei. A vrut să-şi cumpere un telefon mobil modern, din acela peste care se trage cu degetul pe ecran. Am lăsat-o! Nu am certat-o nici când „l-a învăţat să înoate”, am lăsat-o să-şi ia altul. Ăsta a fost singurul ei capriciu, în rest nu are fiţe, nici toane”, dezvăluia Adriana Iliescu despre fiica ei.

Acum, Eliza este elevă în clasa a IX-a, însă rezultatele ei la Evaluarea Națională n-au fost nici pe departe bune.

Eliza Iliescu a fost repartizată la Liceul Dimitire Paciurea din Capitală. Eliza a absolvit cursurile Școlii Generale nr. 164, din sectorul 6. La Evaluarea Națională 2018, fiica celei mai bătrâne mame din România a obținut media 6,52, cea inițială, pentru că ulterior a făcut contestație.

