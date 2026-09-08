Un studiu recent realizat de platforma carVertical arată că devalorizarea mașinilor variază substanțial în funcție de model, preț inițial și, mai ales, de cererea existentă pe piață. În România, unele vehicule noi pierd peste jumătate din prețul de achiziție în primii 5 ani, perioadă în care se înregistrează cea mai accentuată scădere a valorii.

Opel Astra, lider la scăderea valorii pe piața din România

Dintre toate modelele analizate în România, Opel Astra înregistrează cea mai pronunțată depreciere, pierzând în medie 65% din valoarea inițială în primii 5 ani de utilizare. Clasamentul negativ este completat de un alt model de Opel, Insignia, cu o scădere de 63,4%, Fiat Tipo cu 61,1%, Peugeot 308 cu 61% și Renault Talisman cu 60,1%.

Mărcile auto care se depreciază cel mai mult în România. Foto: CarVertical. Libertatea

De ce mașinile de lux și cele electrice își pierd rapid din preț

La nivel european, mașinile din gama premium și vehiculele electrice suferă cele mai mari scăderi de preț. Mașinile de lux își pierd valoarea din cauza prețului inițial ridicat și a costurilor mari de întreținere și reparație, factori care le fac mai puțin de dorit pe piața second-hand. În plus, tehnologia de ultimă generație integrată pe aceste modele se învechește rapid, reducând atractivitatea vehiculelor după doar câțiva ani.

În cazul vehiculelor electrice, ritmul alert de dezvoltare a tehnologiei bateriilor și creșterea continuă a autonomiei modelelor noi scad dramatic cererea pentru variantele mai vechi. O mașină electrică lansată cu câțiva ani în urmă are o autonomie redusă față de standardele actuale, fiind limitată la utilizarea urbană și pierzându-și din valoare mult mai rapid.

Datele colectate la nivel european plasează în topul devalorizării modele precum Jaguar I-Pace (73,1%), Land Rover Range Rover (70,1%), Nissan Leaf (62,4%), Audi e-tron (60,9%) și Jaguar XF (59,9%).

Modelele care își păstrează cel mai bine valoarea

La polul opus, mașinile din clasa economică își mențin mult mai bine prețul pe piața secundară datorită costurilor reduse de întreținere și cererii constante din partea cumpărătorilor. În România, dintre modelele analizate, Ford Fiesta și Ford Focus au înregistrat cea mai mică depreciere din eșantionul carVertical, pierzând 59,2% din valoare pe o perioadă de 5 ani. Acestea au fost urmate îndeaproape de Jaguar F-Pace cu 59,4%, Audi e-tron cu 59,6% și Jaguar XE cu 60%.