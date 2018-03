Dan Bittman a fost dat afară de două ori din casă de comuniști. Solistul trupei Holograf a povestit despre copilăria sa și despre faptul că a fost vecin cu unchiul lui Ștefan Bănică jr.

„Îmi plăcea foarte mult parizerul cu pâine, furam de la muncitori. Era un cartier evreiesc, stăteam puţin mai jos de Teatrul de stat, ne-am trezit cu buldozerul în faţa porţii. Eram destul de mic, până în 10 -12 ani. Mama s-a dat peste cap să ajungem în Ferentari. A făcut rost de o casă care nu mai era o proprietate, e alee, unde a venit Ceauşescu şi ne-a demolat a doua oară.

Da, pe mine m-au demolat de două ori, eram vecin cu unchiul lui Ştefan Bănica Jr. Îl vedeam de multe ori pe Ştefan Bănica când venea la unchiul său în cartier. Deci de două ori am fost dat afară şi de atunci nu a mai avut nimic valoare”, a povestit Dan Bittman la Antena Stars.

Dan Bittman a mai mărtusit acum ceva timp că a muncit într-o blănărie din Republica Federală Germană. Artistul mărturisește că a câștigat primii săi bani la vârsta de 18 ani. Și nu din muzică. Se întâmpla în anul 1980.

“Am muncit o lună de zile într-o blănărie, în care am cărat de toate. Am câștigat atunci peste o mie de mărci, din care îmi amintesc că mi-am cumpărat schiuri, o vestă de schi, pantaloni caroiați și pantofi. După aceea m-am întors în țară, deși ai mei și-ar fi dorit să rămân acolo. Știu foarte bine și limba germană, pentru că am absolvit Liceul german. Deci asta nu ar fi fost o problemă. Nu mi-am dorit însă să rămân acolo”, a povestit celebrul solist vocal al trupei Holograf.

Dan Bittman are trei copii, mama fiind textiera Liliana Ștefan. Aceasta a dezăvluit recent pentru Libertatea că nu a vrut niciodată să se mărite cu Dan Bittman.