Dana Deac, despre lupta cu cancerul. „În august trebuie să trec printr-o analiză extrem de importantă, în Turcia”

În urmă cu 10 ani, jurnalista Dana Deac a fost diagnosticată cu cancer. De atunci, boala a recidivat de cinci ori și de fiecare dată dana deac a ieșit învingătoare.

Jurnalista a mărturisit că în luna august va merge la analize în Turcia.

„În august trebuie să trec printr-o analiză extrem de importantă, în Turcia, care îmi va spune că am rezolvat ultimul cancer. Dacă nu l-am rezolvat, o iau de la capăt. Acum nu pot să spun că sunt în afară de orice pericol, doar că nu ştiu încă nimic sigur. Aştept să fac analizele şi decid după aceea. Dar emoţii am, recunosc. La istoricul pe care îl am, nu pot să spun că sunt indiferentă. Dar nici nu mă grăbesc să îmi fac multe griji. Dacă ies prost, ştiu ce trebuie să fac.

În Turcia, la Memorial Hospital, am ajuns anul trecut pentru că în România, când mi-a fost depistat cancerul tiroidian, secţia de la Parhon era închisă, din iulie pînă în septembrie. Fără alte explicaţii.

A trebuit să fac operaţia repede, nu puteam aştepta până în 14 septembrie fiindcă era prea mult şi periculos pentru mine şi aşa a apărut şansa mea, să ajung în Turcia. Acolo am întâlnit o româncă senzaţională, Irina, care a avut mare grijă de mine. Este din Bacău, dar este căsătorită în Turcia, are familie acolo şi este o fată care se ocupă de românii de la Memorial Hospital.

Irina are un suflet de aur şi m-a ajutat foarte mult. Deci, până la urmă Dumnezeu m-a ajutat şi mi-a scos în cale tot timpul oameni extraordinari. În urmă cu 10 ani, când Cristina Ţopescu a făcut campania de strângere de fonduri pentru mine, am fost atât de mişcată că telespectatori din toată ţara s-au dus şi au depus bani la bancă pentru mine.

Dumnezeu îmi scoate în cale îngeri şi asta este marea mea recunoştinţă, că nu sunt singură. Chiar dacă trec prin atâtea, nu sunt singură”, a declarat Dana Deac pentru life.ro.

„Mă duc la psiholog. Din 2013. Am găsit târziu soluţia asta şi îmi pare rău că am aşteptat atât. Nu ştiu de ce atât de târziu…

Am totuşi norocul că de cinci ani, săptămână de săptămână am ora mea cu psihologul…

…Eram în pragul depresiei. Şi nu aveam soluţii.

În momentul în care vezi moartea cu ochii de atâtea ori, nu ai nicio posibilitate de a alege singur. Asta o înţeleg cei care au fost sau sunt în situaţia mea. Nu ai cum singur. Eu nu am văzut pe nimeni care să se ridice singur, fără ajutor.

A patra oară când am făcut cancer a fost mai grav decât primele dăţi. Aveam celule de cancer în limfă şi în sânge, iar asta a fost o veste foarte dură. Şi nu găseam soluţii, dar nici nu am vrut să renunţ. Unii aleg să renunţe, eu am refuzat”, a mai spus ea.

