Dana Nălbaru, fosta componentă a trupei Hi-Q, a acordat un interviu pentru itsybitsy.ro, în care a vorbit cu sinceritate despre familia sa și despre relația aparte pe care o are cu partenerul ei de viață.

Dana Nălbaru formează una dintre cele mai frumoase familii alături de actorul Dragoș Bucur. Cuplul are trei copii, doi biologici: Sofia și Kadri, și unul înfiat – Roxana.

„Cred că diferența dintre noi și alți oameni, dar nu toți oamenii, adică noi nu suntem niște speciali. E mai degrabă așa o aură în jurul familiei noastre cum că no am fi speciali. Noi suntem niște oameni absolut obișnuiți, care însă alegem să facem lucrurile așa cum ne plec, fără să ținem cont de prejudecățile cu care am fost crescuți, încercând să scăpăm de prejudecăți sau urmându-ne visele…

… Suntem de 14 ani împreună și când ne-am cunoscut ne imaginam că la un moment dat o să ne luăm o rulotă și o să plecăm și o să călătorim și așa mai departe. A fost nevoie de 12 ani ca să facem lucrul ăsta…

… Am ales, la un moment dat, împreună să facem lucrurile care ne fac fericiți mai degrabă decât lucrurile care îi fac fericiți pe ceilalți, deși poate suna într-un fel egoist. Ne-am închis cumva mai mult în bula noastră și ne-am uitat mult mai puțin în exterior și ne-am văzut de treaba noastră, făcând alegerile pentru familia noastră și pentru sufletul nostru. Și atunci ușor-ușor lucrurile au început să se lege”, a declarat Dana Nălbaru.

„Ne-am prins din prima clipă în care ne-am întâlnit că ne potrivim atât de bine. Cred că e clar că atunci când vrei să faci un lucru trebuie să ai cu cine să îl faci. dacă oamenii sunt complet diferiți, lucrurile se mișcă foarte greu într-o familie. Noi ne-am potrivit. Singur că nu toate lucrurile se potriveau mănușă, sigur că nu toate în continuare se potrivesc mănușă, dar avem o comunicare aproape perfectă și suntem extrem de sinceri unul cu altul și atunci vorbim despre ceea ce ne plec, cum ne place, am învățat când este caziul să ne completăm, când este cazul ca unul dintre noi să lase pentru ca celălalt să meargă înainte.

Dacă eu am o nemulțumire vizavi de un lucru care se întâmplă în casă, nu îl ascund. Nu ascundem lucrurile care nu ne plac, nu ascundem lucrurile care ne plac. Comunicarea mi se pare lucrul care a făcut în primul rând ca relația noastră să meargă atât de bine. Ne sfătuim în absolut orice problemă, fără să ne fie teamă că celălat îl judecăă sau gândește cine știe ce.

Mie nu îmi este teamă săîi spun lui Dragoș ceva legat de fricile mele, știu că el este primul om care mă înțelege și primul om la care trebuie să mă duc să-i cer un sfat. dar asta n-a existat din prima zi, lucrurile astea s-au format în timp. Și am participat amândoi.

Eu zis că mie destinul mi-a pregătit o partidă frumoasă. Am învățat multe unul de la altul, ne-am completat unul pe altul și astăzi suntem în formula asta care e fericită pentru noi”, a mai spus vedeta.

